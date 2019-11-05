Sizin Yorumunuz
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer)
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ telefonlarının ikisini de neredeyse çıktığı günden bu yana kullanan Güçlü Atamer, sizin yorumumuz serimize konuk oldu.
Hem her iki telefonun özelliklerini hem de artılarını ve eksilerini bizlere aktaran Güçlü’nün iki telefon hakkındaki düşüncelerini izliyoruz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Erdem Dirin)
Samsung Galaxy Note 10+ kulanıcısı olan Erdem Dirin, Galaxy Note 9’dan geçtiği telefonun artılarını ve eksilerini aktarıyor.
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Daha önce iPhone 7 ve Note 9 ile yaşadığı bazı sorunları HWP ekranlarında aktaran Erdem’in bir ayı geçen bir sürede Samsung Galaxy Note 10+ hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini göreceğiz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
OnePlus 7 Pro – Sizin Yorumunuz (Harun Altınsoy)
OnePlus 7 Pro cihazı ve aksesuarlarıyla beraber Sizin Yorumunuz serimize katılan Harun Altınsoy, en merak edilen telefonlardan birini HWP ekranlarında anlatıyor.
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Daha önce Huawei P20 Pro cihazıyla bu serimize katılan Harun, bu süreçte P20 Pro ardından Pixel 3 ve Mate 20 Pro kullanımları da yapmış.
Ekranı, gücü ve şıklığıyla birçok kişinin gönlünü çelmeyi başaran OnePlus 7 Pro’nun artıları ve eksilerini bu videoda Harun’un anlatımıyla göreceksiniz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Oppo RX17 Pro – Sizin Yorumunuz (Özgün Mengüş)
Oppo RX17 Pro kullanıcısı olan Özgün Mengüş Sizin Yorumunuz serimizde Aydoğan ile beraber telefonun artılarını ve eksilerini bizlere aktarıyor.
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Normalde Oppo R17 Pro olarak yani Çin versiyonu olarak satın aldığı telefonda anakart sorunu yaşayan Özgün, ardından telefonun anakartını Oppo RX17 Pro ile değiştirerek global versiyona geçiş yapmayı başarmış.
Bu videoda da bizlere cihazın artıları, eksileri ve özelliklerini objektif bir şekilde aktarıyor. Bakalım Özgün’e göre RX17 Pro’nun avantajları ve dezavantajları nelermiş. Hep beraber görelim…
İyi seyirler…