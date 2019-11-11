iPhone 11 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Apple’ın özellikle kamera performansı ile dikkat çeken en yeni telefonun üçlü kamerasının maharetleri ile inceleme konuğumuz oldu.

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iPhone 11 Pro incelemesi | Geceyi gündüz yapan telefon!

Bu yıl tanıtılan üçlü iPhone modellerinin ortancası konumundaki 11 Pro, 11 Pro Max’ten sadece boyut ve batarya olarak farklılık gösteriyor.

5,8 inçlik Super Retina XDR OLED ekranında 1125 x 2436 piksel çözünürlük ve 1200 nit’e çıkabilen parlaklık oranıyla gelen 11 Pro, Dolby Vision ve HDR 10 desteğiyle oldukça başarılı bir ekran deneyimi vadediyor.

Yeni nesil Apple A13 Bionic işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı gibi detaylara sahip telefon, sorunsuz ve oldukça akıcı bir deneyim sağlamayı başarıyor.

En dikkat çekici noktası olan kamera tarafında ise 12 MP değerlerindeki üçlü bir kamera kurulumu ile gelen telefon, geniş, ultra geniş ve telefoto lensler ile çok başarılı fotoğraf ve video içerikleri sunuyor.

4K’da 60 fps, FHD’de 240 fps video kaydı sunan cihaz, Deep Fusion özelliğiyle en doğru fotoğrafı sağlamayı başarırken özellikle gece modunda çığır açmayı başarmış. Gece modu çekimlerinde geceyi gündüz eğleyen 11 Pro, bu konuda Mate 30 Pro gibi rakiplerini fazlasıyla zorlayabilecek seviyede sonuç veriyor. Özellikle vLog için süper bir telefon konumuna geçen akıllı telefon bu konuda takdiri hak ediyor.

Sonunda kutu içerisinden hızlı şarj destekli 18 Watt şarj aleti de çıkarmayı akıl eden Apple, cihazı yarım saat içerisinde %50 oranında şarj edebiliyor. iPhone 11 Pro’nun bataryası ise 3046 mAh değerinde olduğunu da belirtelim.

Tüm bu detayları ve daha fazlasını inceleme videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…