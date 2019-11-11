Akıllı Telefon
iPhone 11 Pro incelemesi | Geceyi gündüz yapan telefon!
iPhone 11 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Apple’ın özellikle kamera performansı ile dikkat çeken en yeni telefonun üçlü kamerasının maharetleri ile inceleme konuğumuz oldu.
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iPhone 11 Pro incelemesi | Geceyi gündüz yapan telefon!
Bu yıl tanıtılan üçlü iPhone modellerinin ortancası konumundaki 11 Pro, 11 Pro Max’ten sadece boyut ve batarya olarak farklılık gösteriyor.
5,8 inçlik Super Retina XDR OLED ekranında 1125 x 2436 piksel çözünürlük ve 1200 nit’e çıkabilen parlaklık oranıyla gelen 11 Pro, Dolby Vision ve HDR 10 desteğiyle oldukça başarılı bir ekran deneyimi vadediyor.
Yeni nesil Apple A13 Bionic işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama alanı gibi detaylara sahip telefon, sorunsuz ve oldukça akıcı bir deneyim sağlamayı başarıyor.
En dikkat çekici noktası olan kamera tarafında ise 12 MP değerlerindeki üçlü bir kamera kurulumu ile gelen telefon, geniş, ultra geniş ve telefoto lensler ile çok başarılı fotoğraf ve video içerikleri sunuyor.
4K’da 60 fps, FHD’de 240 fps video kaydı sunan cihaz, Deep Fusion özelliğiyle en doğru fotoğrafı sağlamayı başarırken özellikle gece modunda çığır açmayı başarmış. Gece modu çekimlerinde geceyi gündüz eğleyen 11 Pro, bu konuda Mate 30 Pro gibi rakiplerini fazlasıyla zorlayabilecek seviyede sonuç veriyor. Özellikle vLog için süper bir telefon konumuna geçen akıllı telefon bu konuda takdiri hak ediyor.
Sonunda kutu içerisinden hızlı şarj destekli 18 Watt şarj aleti de çıkarmayı akıl eden Apple, cihazı yarım saat içerisinde %50 oranında şarj edebiliyor. iPhone 11 Pro’nun bataryası ise 3046 mAh değerinde olduğunu da belirtelim.
Tüm bu detayları ve daha fazlasını inceleme videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Redmi Note 8 Pro incelemesi | Helio G90T 2500 TL’ye değer mi?
Redmi Note 8 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Özellikle fiyat/performans açısından en merak edilen telefonlardan biri konumunda olan Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve detaylarını inceliyoruz.
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Redmi Note 8 Pro 2499 TL fiyatıyla en çok konuşulan telefonlardan biri olmaya aday. Özellikle MediaTek Helio G90T yonga setini kullanan Redmi Note 8 Pro, performansıyla nasıl sonuçlar verecek incelemede görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Redmi Note 8 inceleme | Note 7’den ne kadar iyi?
Redmi Note 8 incelemesi ile karşınızdayız. Bu videomuzda Redmi Note 7’nin yenilenmiş versiyonu olan Note 8’e göz atıyoruz.
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Geçtiğimiz dönem fiyat/performans oranı olarak fazlasıyla dikkat çeken Redmi Note 7’nin yenilenen versiyonu olarak kabul edebileceğimiz Redmi Note 8, özellikle iki kameradan dört kameraya geçişiyle dikkat çekiyor.
48 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro lensinin yanı sıra 2 MP derinlik sensörü içeren dörtlü yapısıyla çekimlerde önemli geliştirmeler sağlayan Redmi Note 8, performans açısından ise ufak bir güncelleme almış.
Snapdragon 660 kullanan Note 7 yerine Snapdragon 665’e terfi eden Note 8, genel performansa pek etki etmese de oyunlar konusunda akıcı deneyime devam ediyor.
Biz de bu videomuzda hem Redmi Note 7’ye göre artılarını hem de genel performansıyla Redmi Note 8’in tüm detaylarına göz atıyoruz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Yerli ve şık | Casper VIA A4 inceleme
Casper VIA A4 incelemesi ile karşınızdayız. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan VIA A4, selefi VIA A3’e göre ne gibi avantajlar sunuyor hep beraber göreceğiz.
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Casper VIA A4 yeni tasarımıyla dikkat çekerken MediaTek Helio P23’ten gücünü alıyor. 6,3 inç FHD+ ekrana saihp olan VIA A4, 4 GB ile 6 GB RAM ve 128 GB ile 64 GB depolama alanına sahip.
Bu videomuzda Casper VIA A4’ün detayları ve yorumlarımızı görebilirsiniz.
İyi seyirler…