iPhone 11 Pro, Galaxy S10+, P30 Pro ve iPhone XS video karşılaştırma

iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10+, Huawei P30 Pro ve iPhone XS video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?

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Video çözünürlükleri olarak arka kamera çekimlerinde 4K 30 fps, ön tarafta ise Full HD 30 fps olarak kaydettik. Böylece tüm kameralar ortak deneyimleri sağlayabilecekler ve adil bir karşılaştırma olacağına inanıyoruz.

İyi seyirler…