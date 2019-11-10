Kamera Kıyaslama
iPhone 11 Pro, Galaxy S10+, P30 Pro ve iPhone XS video karşılaştırma
iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10+, Huawei P30 Pro ve iPhone XS video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?
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Video çözünürlükleri olarak arka kamera çekimlerinde 4K 30 fps, ön tarafta ise Full HD 30 fps olarak kaydettik. Böylece tüm kameralar ortak deneyimleri sağlayabilecekler ve adil bir karşılaştırma olacağına inanıyoruz.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Realme 3 Pro ve Meizu 16th video karşılaştırma
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Realme 3 Pro ve Meizu 16th video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?
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Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi (Note 8 Pro, Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A) İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Note 8 kamera karşılaitırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw
Note 8 Pro, Mi 9T, Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 video karşılaştırma; https://youtu.be/O11aruwIfk4
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 video karşılaştırma
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?
Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Redmi Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi (Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A) İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Redmi Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Redmi Note 8 kamera karşılaştırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 8 kamera karşılaştırma
Xiaomi’nin en güncel ve en popüler iki telefonu olan Redmi Note 8 Pro ile Redmi Note 8’in kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.
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64 MP ana kamerası bulunan Note 8 Pro ile 48 MP kameralı Redmi Note 8 arasındaki fotoğraf ve video kıyaslamasını yaptık. Geniş, normal, 64 MP ve 48 MP modları ile makro modunu farklı ışık koşullarında denediğimiz kıyaslamamızda telefonun kamera farklılıklarını göreceksiniz.
Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modelleri için kanalımızda yayınlanan tüm videoları ilgili Oynatma Listesi’nde bulabilirsiniz.
Bu videoların bazıları ise şöyle:
Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Redmi Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Redmi Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Redmi Note 8 kamera karşılaştırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw