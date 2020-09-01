iPhone 11, bu yılın ilk yarısında en çok satılan telefon modeli oldu!

Omdia Danışmanlık ve Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan rapora göre; Apple iPhone 11, açık bir fark ile bu yılın ilk yarısında en çok satılan telefon modeli oldu. Apple iPhone 11, toplamda 37.7 milyonluk satış adedi ile bu yılın ilk yarısında diğer akıllı telefon modelleri karşısında ciddi bir üstünlük kurarak; pazarı domine etmeyi başardı.

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iPhone 11, en yakın rakibi Galaxy A51’e yaklaşık 26 milyon satış adedi fark atarak rakibini 3’e katladı

2020 yılının 1. yarısı 2019 yılının 1. yarısı Sıralama Model Marka Satış Adedi (Milyon) Model Marka Satış Adedi (Milyon) 1 iPhone 11 Apple 37.7 iPhone XR Apple 26.9 2 Galaxy A51 Samsung 11.4 Galaxy A10 Samsung 13.4 3 Redmi Note 8 Xiaomi 11.0 Galaxy A50 Samsung 12.0 4 Redmi Note 8 Pro Xiaomi 10.2 A5 Oppo 10.5 5 iPhone SE (2020) Apple 8.7 iPhone 8 Apple 10.3 6 iPhone XR Apple 8.0 Redmi 6A Xiaomi 10.0 7 iPhone 11 Pro Max Apple 7.7 Redmi Note 7 Xiaomi 10.0 8 Redmi 8A Xiaomi 7.3 Galaxy J2 Core Samsung 9.9 9 Redmi 8 Xiaomi 6.8 iPhone Xs Max Apple 9.6 10 iPhone 11 Pro Apple 6.7 Galaxy A30 Samsung 9.2

Omdia’nın raporlarına göre geçen yılın aynı döneminde de benzeri bir başarı yakalayan Apple, bu başarısını iPhone XR modeline borçlu idi. Fakat bu yıl satışa çıkardığı iPhone 11, hem adetsel anlamda hem de oransal anlamda çok daha büyük bir satış başarısına imza attı. iPhone 11’in en yakın rakibi ise, 11.4 milyon satış adedi ile Samsung Galaxy A51 oldu. Samsung’un ardından 3. ve 4. sırayı ise Redmi Note 8 modelleri ile Xiaomi aldı.

Hangi markalar 2020’de iyi bir dönem geçiriyor; hangi markalarda satışlar yolunda gitmiyor

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda, Xiaomi ve Apple modellerinin satış başarılarını artırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl hiçbir modeli ile ilk 5’e girebilmeyi başaramayan Xiaomi, bu yıl 2 cihaz ile ilk 5 sıra içerisindeki yerini aldı. Apple tarafına baktığımızda ise, iPhone SE (2020) modelindeki beklentilerin boşa çıkmadığını ve cihazın 5. sıraya yerleşmeyi başardığını görüyoruz. Ayrıca Apple, ilk 10’a tam 5 adet cihaz ile girmeyi başararak; adeta pazarı ne kadar domine ettiğini de gözler önüne sermiş oldu.

Geçen sene ilk 10’a girebilmeyi başaran Apple cihaz sayısı ise sadece 3 adetle sınırlı kalmış idi. Xiaomi ise, bu yıl ilk 10 içine toplam 4 adet cihazla girebilmeyi başardı. Geçen sene aynı dönemde Xiaomi için bu rakam ise sadece 2 idi. Yani bu yılın ilk yarısının rahatlıkla Apple ve Xiaomi egemenliğinde geçtiğini söyleyebiliriz. Samsung ise bu yıl listede sadece bir cihaz ile yer alarak hayal kırıklığı yaşadı. 2019’un ilk yarısında Samsung, listeye 4 adet cihazla girebilmeyi başarmıştı.

Omdia tarafından bu tablo nasıl yorumlanıyor

Geçen yıl en uygun fiyatlı Apple telefon olarak lanse edilen iPhone XR, satış adetlerinde ilk sırayı almayı başarabilmişti. iPhone 11’in bu başarıyı daha yukarıyı taşımasını sağlayan etkenler ise; iPhone 11 modelinin XR modeline kıyasla kamera ve donanım yönünden birçok geliştirmeye sahip olmasının yanı sıra fiyatının da 50 Dolar daha ucuz olması idi. Bu sayede iPhone 11, Covid-19 salgını boyunca yaşanan ekonomik ve lojistik sıkıntılara rağmen iPhone XR’dan daha fazla satabilmeyi başardı. Hatta Apple, iPhone SE (2020) modeli ile de beraber toplam satışlarını geçen seneye oranla %13 kadar artırabilmeyi başardı.

Huawei ise, beklenildiği üzere ambargolarla beraber zor bir dönem yaşayarak; bu sene hiçbir modeli ile listede bulunmayı başaramadı.

Peki ya siz Apple ve Xiaomi’nin bu başarısı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere ulaşabilir ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!