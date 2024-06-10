Apple bugün düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde birbiri ardına harika duyurular yapmaya devam ediyor. visionOS 2, iOS 18 ve son olarak watchOS 11‘in ardından iPadOS 18 sahneye çıktı. Apple cephesi yeni Apple iPad güncellemesi ile kullanıcılara harika yenilikler sunuyor. En yeni iPadOS güncellemesi ile iPad kullanıcıları harika özelliklere kavuşuyor. İşte iPadOS 18 yenilikleri ve iPadOS 18 destekli Apple iPad modelleri.

iPadOS 18 Yenilikleri Say Say Bitmiyor: Ama En Önemlisi iPad Hesap Makinesi!

Apple bugün düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde birbirinden heyecan verici duyurulara imza atmaya devam ediyor. iPadOS 18 de bunlardan biri oldu. Yeni güncellemedeki en dikkat çeken değişiklik iPad hesap makinesi oldu. Hesap makinesi sonunda iPad’e geldi. Gelin tüm yeniliklere tane tane bakalım.

Ana Ekran ve Kontrol Merkezi Düzenlemeleri

iPadOS 18 ile birlikte ana ekran ve kontrol merkezinde büyük değişiklikler var. Artık ana ekran özelleştirilebiliyor ve kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Kontrol merkezi de tamamen özelleştirilebilir hale geldi ve kullanıcılar en sık kullandıkları uygulamalara daha hızlı erişim sağlayabiliyorlar.

Yenilikçi Sekme Çubuğu ve Belge Tarayıcısı

Yeni sekme çubuğu ile uygulamalar arasında geçiş yapmak çok daha kolay hale geliyor. Sekme çubuğu yan çubuğa dönüşebiliyor ve sık kullanılanları kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutmanıza olanak tanıyor. Ayrıca sistem genelinde kullanılan yeni bir belge tarayıcısı da mevcut, bu sayede belgeler daha hızlı ve pratik bir şekilde taranabiliyor.

Matematik Notları ve Hesap Makinesi

Apple, iPadOS 18 ile birlikte kullanıcılarına Matematik Notları ve Hesap Makinesi gibi harika araçlar sunuyor. Matematik Notları, Apple Pencil ile kullanıldığında el yazınızı otomatik olarak geliştiriyor ve daha okunaklı hale getiriyor. Ayrıca, matematiksel denklemler ve grafikler oluşturma gibi özellikleri de içeriyor.

iPad’e gelen Hesap Makinesi ise temel ve bilimsel matematik işlemlerini kolayca yapmanızı sağlıyor. iPad hesap makinesi yıllardır beklenen bir yenilikti. Kısmet bu sürümeymiş.

SharePlay ile Ekran Paylaşımı ve Uzaktan Kontrol

Yeni SharePlay özellikleri sayesinde ekran paylaşımı sırasında ekrana dokunma ve çizim yapma imkanı sunuluyor. Ayrıca, birinin iPad veya iPhone’unu uzaktan kontrol edebilmek de mümkün hale geliyor. Bu özellik, özellikle işbirliği ve uzaktan eğitim için büyük kolaylık sağlayacak.

Geliştirilmiş Animasyonlar ve Akıllı Komut Dosyası

iPadOS 18, kullanıcı arayüzünde geliştirilmiş animasyonlarla birlikte geliyor. Bu animasyonlar daha duyarlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca, Notlar uygulamasındaki yeni Akıllı Komut Dosyası özelliği, el yazınızı otomatik olarak geliştiriyor ve daha düzgün, okunaklı hale getiriyor.

Fotoğraflar Uygulaması ve Yeni Widget’lar

Geliştirilmiş Fotoğraflar uygulaması ve yeni widget’lar, iPadOS 18’in dikkat çeken diğer yenilikleri arasında yer alıyor. Fotoğraflar uygulaması, fotoğrafları otomatik olarak kırpmak için makine öğrenimini kullanıyor ve kullanıcıların fotoğraflar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Yeni widget’lar ise akıllı yığına otomatik olarak eklenerek kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Özet

Apple’ın iPadOS 18 güncellemesi, iPad kullanıcılarına birçok yeni ve heyecan verici özellik sunuyor. Özelleştirilebilir ana ekran ve kontrol merkezi, gelişmiş animasyonlar, yeni sekme çubuğu ve belge tarayıcısı, matematik notları ve hesap makinesi gibi araçlar bu yeniliklerin sadece birkaçını oluşturuyor.

iPadOS 18, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış ve iPad kullanıcılarının vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Apple etkinlikte destekli cihazları açıklamadı, bunlar da açıklanınca yazımızı güncelleyeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!