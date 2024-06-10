iPadOS 18 alacak cihazlar konusu, Apple’ın WWDC 2024 etkinliği sonrası en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki hangi iPad’ler iOS alacak, iPadOS 18 alacak tabletler hangileri? İşte iPadOS 18 alacak cihazlar listesi. iPadOS 18 alacak tabletler listesi çok kabarık.

iPadOS 18 Alacak Cihazlar Listesi

iPadOS 18 alacak telefonlar listesi açıklandı. Apple güncelleme konusunda elini korkak alıştırmadan, iPadOS 17 alan tüm cihazlara bu güncellemeyi sunacak. Apple güncelleme sözü konusunda seviye atladı. iPad’lerin güncelleme ömrü zaten çok uzundu, Apple bu konuda kullanıcılarını memnun edecek.

İşte iPadOS 18 alacak iPad modelleri:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve sonrası)

iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. nesil ve sonrası)

iPad (7. nesil ve sonrası)

iPad mini (5. nesil ve sonrası)

iPadOS 18 Ne Zaman Çıkacak?

Apple’ın kısa süre içerisinde iPadOS 18 beta sürümlerini kullanıma sunmasını bekliyoruz. Eğer bir gecikme olmazsa, Apple Geliştirici Programına kayıt olan kullanıcılar beta sürümleri kısa zaman içinde deneyimleyebilecek. Kararlı iPadOS 18 güncellemesi ise Eylül ayı gibi iPhone 16 serisinin çıkışı ile kullanıma sunulacaktır.

Ancak daha önce iPad güncelleme takviminde değişiklikler olmuştu. iPadOS 16 beklenenden geç gelmişti. Bu yıl da benzer bir olay olması durumunda iPadOS 18 daha geç çıkabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listede şaşırdığınız telefonlar var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!