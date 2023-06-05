Apple bugün, bugüne kadarki en güçlü Apple silikon çipi olan M2 Ultra çipini yeni Mac Studio ve Mac Pro ile birlikte tanıttı.

M2 Ultra, bu yılın başlarında yenilenen 14 ve 16 inç MacBook Air’de piyasaya sürülen M2 Max çipini temel alıyor. M1 Ultra’ya göre %20 daha iyi CPU performansı ve %30 daha iyi GPU performansı sunuyor.

M2 Ultra, en hızlı Intel tabanlı iMac’ten altı kat daha hızlıdır. M2 Ultra ile Mac’lerde aynı anda 22 adet 8K ProRes video akışı oynatılabiliyor. Apple, bunun bir kişisel bilgisayar için şimdiye kadar üretilmiş en güçlü çip olduğunu söylüyor.

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M2’nin önceki sürümleri yalnızca dizüstü bilgisayarlarda bulunurken, Apple Ultra sürümüyle frenleri kaldırmayı başardı ve performansta bazı ciddi sıçramalar olduğunu iddia etti. M1 Ultra’nın iki M1 Max’i aynı pakette birleştirmesine benzer şekilde, bu da kelimenin tam anlamıyla iki M2 Max çipin bir araya getirilmesinden oluşuyor.

Kağıt üzerinde M2 Ultra, MacBook Pro’da bulunan M2 Max’e göre büyük bir sıçrama. Çekirdek sayısı iki katına çıkarak 12’den 24’e, GPU çekirdeği iki katına çıkarak en üst modelde 76’ya ve RAM desteği 96 GB’tan 192’ye çıktı. Kabul etmek gerekir ki, neredeyse hiç kimsenin bu kadar RAM’e ihtiyacı yok, ancak bunun bir seçenek olduğunu bilmek güzel. M1’in Kasım 2020’de piyasaya sürüldüğünde yalnızca 16 GB birleşik bellekle sınırlı olduğu düşünüldüğünde, bu büyük bir gelişme. Neural Engine, M2 Max’e göre yüzde 40 daha hızlı olması gereken yapay zeka tabanlı görevler için benzer bir destek alıyor.

Apple, yeni çiplerinin medya yeteneklerinden bahsederken, 22 adet 8k ProRes görüntü akışını aynı anda çalıştırabilme özelliğinden bahsetti. Bu tür bir güç neredeyse tüm video düzenleme projelerinin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır. MacPro özellikle Intel tabanlı MacPro’nun video hızlandırma için kullandığı yedi Afterburner kartına eşdeğer güce sahip olmasıyla öne çıkıyor.