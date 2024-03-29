Apple, yeni iPad modellerinin üretimini artırıyor ve mayıs ayının başlarında bir lansman yapmayı planlıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, şirketin yurtdışındaki tedarikçileri, iPad Pro ve iPad Air’in güncellenmiş sürümleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Gelen bilgilere göre, iPad Pro’da OLED ekran, M3 çip ve yenilenmiş Magic Keyboard gibi önemli değişiklikler olacak. Bu, iPad Pro’nun en üst düzey model olarak konumunu pekiştirecek. Aynı zamanda, iPad Air’in 10,9 inç ve 12,9 inç boyutlarında M2 işlemciye sahip sürümleri, standart iPad’e kıyasla dikkate değer bir gelişme sunacak.

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iPad Pro modelleri için J717, J718, J720 ve J721 kod adlarıyla yeni M3 çip üzerinde çalışacak ve yeniden tasarlanmış Magic Keyboard ve Apple Pencil ile birlikte gelecek. Bu, 2018’den bu yana ilk büyük revizyon olacak.

Son olarak, 2022’de M1 çipiyle güncellenen iPad Air, yeni bir işlemci alacak. 12,9 inç ekran seçeneği, daha düşük bir fiyata daha büyük bir iPad sağlayarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Ancak, Gurman’a göre, yazılımın sonlandırılması ve ekran üretiminin karmaşıklığı nedeniyle başlangıçta Mart sonu veya Nisan başı için planlanan lansman ertelendi. Şirket, tablet talebini canlandırmayı ve daha hızlı çipler ve yeniden tasarlanmış aksesuarlarla en yeni modellerini sunmayı amaçlıyor.

Mayıs ayındaki duyuru, Apple’ın 10 Haziran’da gerçekleşecek olan Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’ndan (WWDC) önce gelecek. Burada, şirket iPadOS 18, macOS 18, watchOS 11, tvOS 18 ve Vision Pro gibi gelecekteki yazılım güncellemelerini duyuracak.