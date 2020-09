iPad ile geçen 10 yıl

İnternete sızan bir videoda yer alan cihazın, Apple’ın üzerinde çalıştığı AirPower Mini isimli kablosuz şarj pedi olduğu iddia edildi. Diğer söylentiler de cihaz için öne sürülen iddiayı destekler nitelikte görünüyor.

Yaklaşık 18 ay önce AirPower’dan vazgeçen Apple’ın arkaplanda kablosuz şarj üniteleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. İnternete düşen son video, Apple kanadından bir kablosuz şarj cihazı ya da ünitesinin geleceği söylentilerini tekrar alevlendirmeye yetti.

9To5Mac sitesine gönderilen bir videoyla beraber ortaya çıkan cihazın, AirPower Mini olduğu öne sürüldü. Videodaki cihaz, diğer şirketlerin ürettiği kablosuz şarj cihazlarından daha küçük görünüyor. Apple tarafından 3. parti üretici şirketlere gönderilmiş bir kablosuz şarj cihazı geliştirme modeli olduğu düşünülen cihazın bir prototip olması da kuvvetle muhtemel.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C

— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020