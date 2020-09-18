Apple
iPad ile geçen 10 yıl
iPad, 2010 yılından beri hayatımızda olan en önemli tablet serisi. Sürekli daralma eğilimde olan tablet pazarına rağmen; iPad’in tüm hızıyla yoluna devam ettiğine şahit oluyoruz.
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iPad’e kimse şans vermiyordu
iPad ilk olarak piyasaya sürüldüğüne, kimlerin bir tablete ihtiyaç duyup alacağı merak konusuydu. Birçok kesim tarafından, iPad’i piyasaya süren Apple’ın yanlış bir yolda ilerlediği düşünülüyordu. Geçtiğimiz on yıllık sürece baktığımızda, yarım milyar adet gibi inanılmaz bir satış rakamına ulaşıldığı görülüyor.
iPad’in başarılı olmasının en büyük sebebi olarak, fiyatının neredeyse sabit kalıyor olmasını gösterebiliriz. 2010 yılında piyasaya sürülen iPad’in fiyatı 499 dolar iken; 2020 model iPad’in fiyatı 329 dolar, iPad Air 4’ün fiyatı ise 599 dolar. Baz model fiyatında ise ciddi bir azalma söz konusu.
Günümüz iPad’lerin en göz alıcı özelliklerinin başında elbette ki Retina ekranları geliyor. İlk iPad’de ise LCD ekran kullanılıyordu. İlk modeldeki ekran çözünürlüğü oldukça düşüktü; 1024 x 768 çözünürlüklü bir ekranda, toplam 786.432 adet piksel bulunuyordu. Bugünün iPad’i ise; 10.2 inç ekranda, 3.5 milyon piksel ihtiva ediyor. İlk iPad’de inç başına düşen piksel yoğunluğu sadece 132 idi. 2020 model iPad’de ise bu değer tam olarak iki kat artmış durumda: 264.
İlk modelin ağırlığı, şu anki iPad’lere kıyasla yarım kilo kadar daha fazlaydı. Kalınlığı ise 13.40 mm idi. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere, günümüz iPad’lerine göre oldukça kalın ve ağır bir yapıda olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
İlk iPad’in herhangi bir kameraya sahip olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz son on yılda; kamera ve kalem gibi özellikleri de bünyesine katan iPad, büyük bir yol kat etmiş durumda. Değişen bunca şeye rağmen, cihazın kullanım amacı neredeyse aynı kaldı diyebiliriz.
Steve Jobs devrimi
Steve Jobs, Apple’a geri döndükten sonra, ikili bir strateji uygulanmaya başlandı: Temel kullanıcılar için masaüstü, profesyonel kullanıcılar için masaüstü; temel kullanıcılar için dizüstü, profesyonel kullanıcılar için dizüstü. Oldukça basit bir karar gibi gözükse de, teknoloji dünyası için adeta bir dönüm noktası oldu.
Steve Jobs, 1997 yılından bahsederken; ‘‘Çok fazla ürün vardı. 15 ürün platformu ve her birinin birçok çeşidi vardı. Daha bu ürünleri biz bile tam olarak bilmiyorduk, başkalarına nasıl önerecektik?’’ ifadelerini kullanıyor.
Apple, 1997 yılında 30 çeşit ürünle pazara giriş yapmış; başarılı olmanın yolunun, çok fazla ürün çeşidi ile pazara girmek olduğunu düşünmüştü. Bu stratejinin sonu büyük bir hüsranla bitti. Mac serisi haricinde, diğer ürünlerin satışı adeta yok gibiydi.
Steve Jobs, telefon ve dizüstü bilgisayar arasındaki boşluğu fark etmiş ve bunun üzerine yoğunlaşmıştı. iPad fikrinde karar kıldığında, bunun ne denli başarılı olacağını kendisi de tam olarak öngöremiyordu. Son on yıl açıkça gösteriyor ki, bu boşluk muazzam bir şekilde kapatılmış oldu.
2011 yılında kaybettiğimiz müthiş deha Steve Jobs, Apple’ın 90‘lı yıllardaki rüyasını gerçeğe çevirdi diyebiliriz. Bugün, iPad dahil olmak üzere, her çeşit Apple ürününe yoğun bir ilgi var.
Apple
AirPower Mini, ilk kez görüntülenmiş olabilir!
İnternete sızan bir videoda yer alan cihazın, Apple’ın üzerinde çalıştığı AirPower Mini isimli kablosuz şarj pedi olduğu iddia edildi. Diğer söylentiler de cihaz için öne sürülen iddiayı destekler nitelikte görünüyor.
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Yaklaşık 18 ay önce AirPower’dan vazgeçen Apple’ın arkaplanda kablosuz şarj üniteleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. İnternete düşen son video, Apple kanadından bir kablosuz şarj cihazı ya da ünitesinin geleceği söylentilerini tekrar alevlendirmeye yetti.
AirPower Mini prototipi olabilir
9To5Mac sitesine gönderilen bir videoyla beraber ortaya çıkan cihazın, AirPower Mini olduğu öne sürüldü. Videodaki cihaz, diğer şirketlerin ürettiği kablosuz şarj cihazlarından daha küçük görünüyor. Apple tarafından 3. parti üretici şirketlere gönderilmiş bir kablosuz şarj cihazı geliştirme modeli olduğu düşünülen cihazın bir prototip olması da kuvvetle muhtemel.
Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C
— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020
Diğer sızıntılar da cihazı destekler nitelikte
Apple tarafından gelen bir diğer sızıntı ise bu cihazın bir kablosuz şarj aparatı olma ihtimalini arttırır nitelikte. iPhone 12 serisinde arka kısıma yerleştirileceği iddia edilen halka şeklindeki mıknatısın bu cihazla tam olarak uyacağı ve bu şekilde şarj işleminin gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
Sektördeki haberleriyle tanınan Ming-Chi Kuo da sene başında Apple’ın ufak boyutlu bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını gündeme getirmişti. Ekim ayında gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 12 lansmanıyla beraber bu cihazın AirPower Mini olup olmadığı ortaya çıkmış olacak.
Akıllı Telefonlar
A14 Bionic ve iPhone 12 Pro Max Antutu skoru sızdırıldı!
Apple’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte ortaya çıkan A14 Bionic işlemcisinin Antutu puanı ortaya çıktı. Yeni iPhone 12 ailesine güç verecek işlemci ilk olarak yenilenen iPad Air’da kullanıldı ve iPad Air, en güçlü iPad oldu. Ancak iPhone 12 Pro Max üzerinde yapılan testte ortaya çıkan Antutu skoru hayal kırıklığı yarattı.
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A14 Bionic hayal kırıklığı mı?
Apple, geçtiğimiz etkinlikte A14 Bionic işlemcisini yeni iPad Air’la birlikte tanıttı. TSMC tarafından üretilen işlemci, dünya üzerindeki ilk 5nm üretim sürecinden geçen işlemci olmayı başarmıştı. 5nm üretim süreci sayesinde A14, 11.8 milyar transistör barındırıyor. 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 6 çekirdekten oluşan işlemci, işlem gücü bakımından önceki nesle göre yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli bir çözüm kullanılıyor ve yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediliyor. Ancak ortaya çıkan Antutu skoru bu vaatlerin gerçek olmayabileceğini gösteriyor.
Apple’ın yeni işlemcisi, iPhone 12 Pro Max üzerinde yapıldığı görünen Antutu testinde 572.333 puan almayı başardı. Bu puan, Snapdragon 865 ve 865+’ın bir hayli gerisinde. Snapdragon 865 kullanan, Antutu’nun zirvesindeki Xiaomi Mi 10 Ultra, aynı testten 646.730 puan almayı başarıyor. Samsung tarafından üretilecek Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisi de yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yine de iPad Air ve yeni iPhone’ların incelemeleri ortaya çıkmadan kesin bir yargıya varmamak gerekiyor. Düşük skorların sebebi yazılım uyumsuzluklarından kaynaklı olabilir.
Apple
Safari 14, macOS Catalina ve Mojave için yayınlandı!
Apple, macOS Big Sur ile çıkması beklenen Safari 14 güncellemesini macOS Catalina ve macOS Mojave için resmen yayınladı. Mac kullanıcıları, Safari’nin yeni sürümünü bugünden itibaren indirebiliyorlar.
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Apple, 2020′nin ilerleyen günlerinde betadan çıkış nihai sürümünün yayınlanması beklenen macOS Big Sur güncellemesinden evvel, yeni Safari’yi macOS Catalina ve macOS Mojave için kullanıma sundu. Safari 14, tarayıcıdaki sekmelerin kullanışlılığını artırmanın yanı sıra, yeni bir gizlilik raporu ve başlangıç sayfası için ek özelleştirme seçenekleri sunuyor.
Safari 14 ne özellikler getiriyor?
14. sürümüyle beraber yeniden tasarlanan Safari’de göze çarpan ilk değişiklik, kapsamlı bir gizlilik raporu özelliği oldu. Mac kullanıcıları, Safari 14 sayesinde ziyaret ettikleri her web sitesindeki izleyicileri tüm ayrıntılarıyla birlikte görüntüleyebiliyor ve gizlilik noktasındaki diğer raporlara ulaşabiliyor. Ayrıca Apple, Safari 14′le beraber, siteler arası komut dosyası saldırıları ve rastgele kod yürütme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere WebKit’teki çeşitli hataları ve güvenlik açıklarını da ortadan kaldırdı.
Ek olarak güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra bu güncellemede Safari, artık resmi olarak Adobe Flash Player desteğini de tamamen sonlandırmış durumda. Yalnız bazı Safari 14 özellikleri, yalnızca macOS Big Sur sürümünde çalışabiliyor. Örneğin Mac’ler için uzun süredir beklenen 4K HDR video desteği ve yerleşik çeviri gibi özellikler macOS Big Sur dışında hiçbir macOS sürümünde çalışamıyor.
Safari14 güncelleme notları
◾ Yeni sekme çubuğu tasarımıyla ekranda daha fazla sekme gösteriliyor.
◾ Özelleştirilebilir başlangıç sayfası, bir arka plan resmi ayarlamanıza ve yeni bölümler eklemenize olanak tanır.
◾ Gizlilik Raporu, Intelligent Tracking Prevention tarafından engellenen siteler arası izleyicileri gösterir.
◾ Safari, gelişmiş güvenlik için Adobe Flash desteğini kaldırır.
Safari 14 güncellemesini hemen şimdi Sistem Tercihleri’ne gidip “Yazılım Güncelleme” bölümünden Mac’inize yükleyebilirsiniz.