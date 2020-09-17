A14 Bionic ve iPhone 12 Pro Max Antutu skoru sızdırıldı!

Sony, kompakt amiral gemisi Xperia 5 Mark II ‘yi bugün tanıttı. Telefon hakkında bir çok bilgi daha önce sızdırılmış olsa da bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

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Tasarım

Şirket her ne kadar Xperia 5 Mark II için ”kompakt’‘ kelimesini kullansa da durum tam olarak öyle değil gibi. 163 gram ağırlığa sahip telefonun ekran boyutu ise 6.1 inç. Günümüzdeki akıllı telefonların çoğundan daha küçük gibi gözükse de ”kompakt” kadar küçük gözükmüyor.

120Hz ekran

Oyun deneyimi konusunda iddialı olan Sony, yeni Xperia modelinde 240Hz örnekleme ve 120Hz tazeleme hızına sahip 6.1 inç boyutunda bir ekran kullanıyor. Ayrıca ekran iki farklı moda sahip: Standart mod(Oyun ve medya tüketimi için) ve İçerik oluşturucu mod(Fotoğrafçılık ve video ile ilgilenenler için).Kuşkusuz içerik üreticiler için en önemli şeylerden biri de renk doğruluğu. Sony size bu modda daha doğru renkler sunacağını söylüyor.

Kamera deneyimi

Fotoğraf ve video Sony’nin her zaman iddialı olduğu alanlardan biri. Xperia 5 Mark II modelinde de iddiasını sürdürmekte kararlı gibi. Kamera özelliklerine baktığımızda f/1.7 diyafram değerine sahip, 24 mm odak uzunluğuyla eş değer 12 MP çözünürlükte ana kamera, 124 derece ultra geniş açılı 12 MP’lik kamera ve 3x yakınlaştırma yapabilen 12 MP’lik telefoto bir kamera görülüyor. Video tarafında ise 4K çözünürlükte 120fps videoları rahatça çekebileceksiniz.

Yeni USB internet paylaşımı ile Sony A7S III kamera sahipleri dosyalarını FTP üzerinden yüklemek için USB-C aracılığıyla telefona rahatça gönderebilecekler.

Performans

Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisini kullanan Xperia 5 Mark II kullanıcılara üst düzey bir performans sunuyor. Ayrıca telefon, 8 GB RAM ve 128-256 GB’lık depolama seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. 4.000mAh kapasiteli bataryaya sahip bu modelde 21W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Telefonun teknik özellikleri

6.1 inç FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekran; 21:9 ekran oranı

120HZ tazeleme oranı

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci

8 GB RAM

128 ve 256 GB kapasiteli depolama alanı seçenekleri

4.000mAh batarya; 21W hızlı şarj desteği

12 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP geniş açı kamera, 12 MP telefoto kamera

8 MP ön kamera

4K 120fps video desteği

Stereo hoparlör

163 gram ağırlık

Xperia 5 Mark II fiyatı

Sony’nin yeni Xperia modeli, 29 Eylül itibarıyla 950 dolarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacak.Ancak telefonun teslimatlarına 4 Aralık’ta başlanacağını açıklayan Sony, 29 Kasım’a kadar bu telefonu ön sipariş kapsamında satın alan müşterilere, toplam 400 dolar değerinde hediyeler vereceğini belirtiyor. Bu hediyeler bir oyun kulaklığı, 10.000 mAh kapasiteli bir powerbank ve Call of Duty: Mobile’da kullanılabilecek 21,600 oyun puanı.