Akıllı Telefonlar
A14 Bionic ve iPhone 12 Pro Max Antutu skoru sızdırıldı!
Apple’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte ortaya çıkan A14 Bionic işlemcisinin Antutu puanı ortaya çıktı. Yeni iPhone 12 ailesine güç verecek işlemci ilk olarak yenilenen iPad Air’da kullanıldı ve iPad Air, en güçlü iPad oldu. Ancak iPhone 12 Pro Max üzerinde yapılan testte ortaya çıkan Antutu skoru hayal kırıklığı yarattı.
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A14 Bionic hayal kırıklığı mı?
Apple, geçtiğimiz etkinlikte A14 Bionic işlemcisini yeni iPad Air’la birlikte tanıttı. TSMC tarafından üretilen işlemci, dünya üzerindeki ilk 5nm üretim sürecinden geçen işlemci olmayı başarmıştı. 5nm üretim süreci sayesinde A14, 11.8 milyar transistör barındırıyor. 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 6 çekirdekten oluşan işlemci, işlem gücü bakımından önceki nesle göre yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli bir çözüm kullanılıyor ve yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediliyor. Ancak ortaya çıkan Antutu skoru bu vaatlerin gerçek olmayabileceğini gösteriyor.
Apple’ın yeni işlemcisi, iPhone 12 Pro Max üzerinde yapıldığı görünen Antutu testinde 572.333 puan almayı başardı. Bu puan, Snapdragon 865 ve 865+’ın bir hayli gerisinde. Snapdragon 865 kullanan, Antutu’nun zirvesindeki Xiaomi Mi 10 Ultra, aynı testten 646.730 puan almayı başarıyor. Samsung tarafından üretilecek Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisi de yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yine de iPad Air ve yeni iPhone’ların incelemeleri ortaya çıkmadan kesin bir yargıya varmamak gerekiyor. Düşük skorların sebebi yazılım uyumsuzluklarından kaynaklı olabilir.
Akıllı Telefonlar
Xperia 5 Mark II resmen tanıtıldı!
Sony, kompakt amiral gemisi Xperia 5 Mark II ‘yi bugün tanıttı. Telefon hakkında bir çok bilgi daha önce sızdırılmış olsa da bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için derledik.
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Tasarım
Şirket her ne kadar Xperia 5 Mark II için ”kompakt’‘ kelimesini kullansa da durum tam olarak öyle değil gibi. 163 gram ağırlığa sahip telefonun ekran boyutu ise 6.1 inç. Günümüzdeki akıllı telefonların çoğundan daha küçük gibi gözükse de ”kompakt” kadar küçük gözükmüyor.
120Hz ekran
Oyun deneyimi konusunda iddialı olan Sony, yeni Xperia modelinde 240Hz örnekleme ve 120Hz tazeleme hızına sahip 6.1 inç boyutunda bir ekran kullanıyor. Ayrıca ekran iki farklı moda sahip: Standart mod(Oyun ve medya tüketimi için) ve İçerik oluşturucu mod(Fotoğrafçılık ve video ile ilgilenenler için).Kuşkusuz içerik üreticiler için en önemli şeylerden biri de renk doğruluğu. Sony size bu modda daha doğru renkler sunacağını söylüyor.
Kamera deneyimi
Fotoğraf ve video Sony’nin her zaman iddialı olduğu alanlardan biri. Xperia 5 Mark II modelinde de iddiasını sürdürmekte kararlı gibi. Kamera özelliklerine baktığımızda f/1.7 diyafram değerine sahip, 24 mm odak uzunluğuyla eş değer 12 MP çözünürlükte ana kamera, 124 derece ultra geniş açılı 12 MP’lik kamera ve 3x yakınlaştırma yapabilen 12 MP’lik telefoto bir kamera görülüyor. Video tarafında ise 4K çözünürlükte 120fps videoları rahatça çekebileceksiniz.
Yeni USB internet paylaşımı ile Sony A7S III kamera sahipleri dosyalarını FTP üzerinden yüklemek için USB-C aracılığıyla telefona rahatça gönderebilecekler.
Performans
Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisini kullanan Xperia 5 Mark II kullanıcılara üst düzey bir performans sunuyor. Ayrıca telefon, 8 GB RAM ve 128-256 GB’lık depolama seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. 4.000mAh kapasiteli bataryaya sahip bu modelde 21W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
Telefonun teknik özellikleri
- 6.1 inç FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekran; 21:9 ekran oranı
- 120HZ tazeleme oranı
- Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
- 8 GB RAM
- 128 ve 256 GB kapasiteli depolama alanı seçenekleri
- 4.000mAh batarya; 21W hızlı şarj desteği
- 12 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP geniş açı kamera, 12 MP telefoto kamera
- 8 MP ön kamera
- 4K 120fps video desteği
- Stereo hoparlör
- 163 gram ağırlık
Xperia 5 Mark II fiyatı
Sony’nin yeni Xperia modeli, 29 Eylül itibarıyla 950 dolarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacak.Ancak telefonun teslimatlarına 4 Aralık’ta başlanacağını açıklayan Sony, 29 Kasım’a kadar bu telefonu ön sipariş kapsamında satın alan müşterilere, toplam 400 dolar değerinde hediyeler vereceğini belirtiyor. Bu hediyeler bir oyun kulaklığı, 10.000 mAh kapasiteli bir powerbank ve Call of Duty: Mobile’da kullanılabilecek 21,600 oyun puanı.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord 10 5G özellikleri sızdırıldı!
Şirketin bir süredir üzerinden çalıştığı 5 farklı cihazdan biri olan OnePlus Nord 10 5G özellikleri sızdırıldı; Snapdragon 690 yonga setiyle gelebilir.
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Orta seviye cihaz pazarı için de yakın zamanda harekete geçen OnePlus tarafının 5 farklı mobil cihaz üzerinde çalıştığı biliniyordu. OnePlus 8T serisi, Nord serisi ve bir gizemli model daha olduğu bilinen bu cihazların arasında Nord 10 5G de yer alıyor. Sızıntılara göre bünyesinde 5G teknolojisini barındıracak olan ve uygun fiyatlı olması beklenen Nord 10 5G, Snapdragon 690 yonga setiyle gelebilir.
OnePlus Nord 10 5G, 90Hz panelle gelecek
Android Central’da yer alan bir rapora göre Nord 10 5G, ilk olarak Amerika pazarında yerini alacak. Qualcomm’un yeni Snapdragon 690 işlemcisinden güç alacak olan cihaz, 90Hz tazeleme hızına sahip 6.49” büyüklüğünde FHD+ ekranla gelecek. 6 GB RAM bulunacak Nord 10 5G’de 128GB depolama alanı yer alacak. Cihazın farklı depolama seçenekleriyle gelip gelmeyeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
Daha büyük batarya, daha yüksek hızlı şarj
Sızıntılara göre Nord 10 5G modelinin daha büyük batarya ve yüksek hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenirken hangi Android sürümüyle geleceği ise bilinmiyor. Henüz Nord 10 5G hakkında resmi bir açıklama gelmese de yakında yayınlanacak olan ‘teaser’ ve posterlerle şirketin cihaz detaylarını paylaşması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Mate 40 Pro, dahili 5G modeme sahip ilk 5nm işlemciyle gelebilir!
Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gönderilen tweet, Mate 40 serisi tanıtımının yakın olduğunu gösteriyor. Çinli şirket, Avrupa pazarında bir süre daha var olmayı sürdürebilir.
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Huawei’nin yakın dönemde tanıtması beklenen amiral gemisi serisi Mate40 için birçok söylenti ortalıkta geziyordu. Son söylentilerde Çinli şirketin yeni amiral gemisi telefonlarını Avrupa pazarına getirmeyeceği iddia edilmişti. Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gelen tweet, Mate40 serisi için beklentiyi arttırdı. Tweet’e göre Mate40 serisi çok yakında tanıtılacak.
Avrupa pazarından vazgeçmiyor
Verdiği ‘sızıntı’ haberlerle bilinen Roland Quandt’a göre Mate40 serisi, Ekim ayının ortasında gerçekleştirilecek olan bir canlı yayınla tanıtılacak. Bu sızıntının Çin pazarına yönelik olduğu belirtilirken Huawei, Avrupa için de çalışmalarından vazgeçmişe benzemiyor.
We've got some exciting news for you…
The next-generation #HuaweiMate is coming soon – Stay tuned! 1/2 pic.twitter.com/6QGgZFz1zJ
— Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) September 15, 2020
İlk entegre 5G modemli 5nm işlemci olabilir
Huawei’nin içinden sızdırılan bilgilere göre Mate 40 Pro’ya güç verecek Kirin 9000 yongası, dahili 5G modemle gelecek olan ilk 5nm mimarili işlemci olacak. Geçtiğimiz gün tanıtılan Apple’ın A14 Bionic işlemcisi de 5nm üretim sürecinden çıkmıştı ancak 5G modem dahili değil harici olarak yongaya entegre edilmişti.
Baz model için Kirin 9000E
TSMC tarafından üretilmiş son işlemcilerini 14 Eylül’de alan Huawei, Mate 40 Pro ve olası Pro + modelinde Kirin 9000 kullanacak. Mate 40 içinse Kirin 9000’in bir versiyonu olan 9000E kullanılacağı öne sürülüyor.