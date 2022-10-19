Apple’ın iPhone 14 serisinin yarattığı heyecan devam ederken, firma şimdi de yeni duyurusuyla gündeme bomba gibi düştü. Duyurunun yıldızlarından biri ise şüphesiz 10. Nesil iPad oldu. Apple’ın yeni giriş seviye iPad’i , birçok sızıntı haberinin işaret ettiği gibi tamamen yenilenen bir tasarımla geldi!

Steve Jobs’ın iPad Tasarımı Tarihe Geçiyor!

10. Nesil iPad’in, önceki model olan 9. Nesil iPad’den tamamen farklı bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk iPad’e özgü olan kare tasarım, artık yerini ilk olarak 2018 yılında tanıtılan iPad Pro’da gördüğümüz tasarıma bırakıyor.

Yenilenen tasarımla beraber ana ekran tuşu ve kalın çerçeveler gibi özellikler tarihe karışıyor. Artık bütün iPad ailesinde daha yenilikçi görünen ince çerçeveler bulunuyor.

10.9 inç Boyutlu Ekranla Geliyor!

10. Nesil iPad, halihazırda satışta olan iPad Air 5. Nesil ile aslında aynı ekrana sahip. 2360×1640 çözünürlük sunan 10.9 inç boyutlu bu ekran, maksimum 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

120 Hz ekran tazeleme hızının bu yıl da yalnızca Pro modellere özel olduğunu söylemek mümkün. Zira 10. Nesil’de 60 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran kullanılıyor. Yeni ekran, ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Önceki nesilde kullanılan kalın çerçeveli ekrana kıyasla, bunun oldukça modern göründüğü söylenebilir.

A14 Bionic’in Gücünü Hissedin

İşlemci konusunda da bir güncelleme alan iPad 10. Nesil, önceki modelde kullanılan A13 Bionic işlemciye kıyasla 5G bağlantı desteği gibi önemli iyileştirmeler içeren A14 Bionic işlemciyle geliyor.

6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU’ya sahip olan A14 Bionic, 16 çekirdekli Neural Engine ile yapay zeka gibi işlemlerde üst seviye bir performans sunuyor. Hatırlatmak gerekirse, 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 ailesinde de bu işlemciye yer verilmişti.

Yalnızca Wi-Fi bağlantılı modelin yanında, A14 Bionic işlemci sayesinde bu yıl 5G destekli bir iPad modeli de sunuluyor. 10. Nesil iPad’in 5G destekli ilk giriş seviye iPad olduğunu söyleyelim.

Artık Bütün iPad’ler Tip-C Girişe Sahip!

10. Nesil iPad ile beraber artık bütün iPad’ler Lightning girişinden kurtulmuş durumda. 10. Nesil iPad de artık USB Tip- C girişinden şarj olacak. Evlerimizde kullandığımız birçok cihazın USB Tip-C girişine sahip olduğu düşünülürse, iPad’in de bu cihazlarda kullanılan kablolarla şarj edilebilmesi olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebilir.

Sağladığı kullanım kolaylığının yanında, veri aktarımı konusunda hız avantajı da sağlayan USB Tip-C’nin giriş seviye iPad’e gelmesi uzun zamandır beklenen bir şeydi.

1. Nesil Apple Pencil Destekleniyor

10. Nesil iPad’in manyetik olarak şarj olabilen 2. Nesil Apple Pencil desteğiyle gelmesi bekleniyordu. Ancak Apple herkesi şaşırtarak 10. Nesil iPad’de 1. Nesil Apple Pencil desteği olduğunu duyurdu.

1. Nesil Apple Pencil, Lightning girişi üzerinden şarj oluyor. iPad 10. Nesil’de USB Tip-C girişi bulunsa da, Apple kutuda USB Tip-C’den Lightning’e dönüştürme aparatı sunacak. Bu sayede 10. Nesil iPad’de Apple Pencil kullananların ek bir aparat satın alması gerekmeyecek.

12 MP Kamera, Smart HDR 3 Desteği!

10. Nesil iPad, 12 MP çözünürlüklü bir arka kamerayla beraber geliyor. Diyafram açıklığı f/1.8 olan bu kamera, Apple’ın fotoğraftaki dinamik aralığı genişleten Smart HDR 3 teknolojisiyle beraber gün ışığında bir tablet için oldukça yeterli bir performans gösterecektir.

Cihazın ön kamerası da arka kamera gibi 12 MP çözünürlüğe sahip. 122 derecelik oldukça geniş bir açıya sahip olan ön kamera, tek bir kareye birçok insan sığdırılabilmesine olanak sağlıyor. Bu açı, özellikle grup FaceTime görüşmelerinde kolaylık sağlayabilir.

Ön kamera video tarafında 1080p 60fps video desteğine sahipken, arka kamerada 4K kayıt desteği bulunuyor.

Özellikle belge tarama işlemlerinde büyük kolaylık sağlayan flaş desteği ise 10. Nesil iPad’de yer almıyor.

Dört Farklı Renk Seçeğiyle Geliyor

Apple’ın yeni giriş seviye iPad modelinde; Sarı, Gümüş, Mavi ve Pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuluyor. Bu renklerin, önceki nesilde sunulan Gümüş ve Uzay Grisi renklerine kıyasla oldukça canlı renkler olduğunu söylemek mümkün.

Yalnızca Wi-Fi veya Wi-Fi + Hücresel bağlantı desteğine sahip olarak satışa sunulan cihazın 64 GB depolama kapasitesine sahip olan ve yalnızca Wi-Fi bağlantılı başlangıç modelinin fiyatı ise 11.299 Türk lirası.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPad 10. Nesil sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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