Apple, iPhone kullanıcıları için işletim sistemini geliştirmeye devam ederken gözler bir sonraki önemli güncellemeye çevrildi. Hata düzeltmeleri odaklı ara sürümlerin ardından, yeni özellikler barındıracak olan paket merakla bekleniyor. Peki kullanıcıların radarındaki iOS 26 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

iOS 26.3 çıkış tarihi ne zaman?

Teknoloji devi Apple, yazılım güncellemeleri ve bazı donanım lansmanlarında genellikle tahmin edilebilir bir takvim izliyor. Şirketin geçmiş yıllardaki stratejilerine bakıldığında, iOS 26 serisinin yeni halkası için de benzer bir yol haritası öngörülüyor. Özellikle x.3 sürümlerinin yayınlanma tarihleri, bu konuda bizlere güçlü ipuçları veriyor.

Geçmiş verilere baktığımızda; iOS 16.3, 17.3 ve 18.3 güncellemelerinin tamamının Ocak ayının sonlarına doğru yayınlandığını görüyoruz. Bu güncellemelerin ortak noktası, genellikle Martin Luther King Jr. Günü’nden tam bir hafta sonra kullanıma sunulmalarıdır. Bu yılki takvime göre bu tarih 26 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor.

Eğer Apple yerleşik düzenini bozmazsa, iOS 26.3 güncellemesinin Ocak ayının son haftasında yayınlanması bekleniyor. En güçlü aday 26 Ocak tarihi olsa da, güncellemenin aynı hafta içerisinde veya takip eden haftanın başında gelme ihtimali de bulunuyor.

Yeni sürümle hangi özellikler gelecek?

Genellikle x.3 güncellemeleri, büyük özelliklerden ziyade sistem iyileştirmelerine ve ufak yeniliklere odaklanır. iOS 26.3 için de durum farklı görünmüyor. Beta sürümlerinde ortaya çıkan detaylara göre, duvar kağıdı ayarlarında Hava Durumu ve Astronomi bölümleri birbirinden ayrılıyor ve galeriye yeni hava durumu seçenekleri ekleniyor.

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise Android transfer seçeneği oluyor. Apple ve Google işbirliğiyle geliştirildiği belirtilen bu özellik, iPhone’dan Android bir cihaza geçiş yapmayı düşünenler için süreci kolaylaştırıyor. Benzer bir kolaylığın Android cephesinde de iPhone’a geçiş için sunulması bekleniyor.

Ayrıca Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar için bildirim yönlendirme konusunda yenilikler iOS 26 sistemine dahil ediliyor. Bu özellik sayesinde, iPhone bildirimlerinin üçüncü taraf akıllı saatlere ve giyilebilir cihazlara yönlendirilmesi mümkün hale geliyor. Kararlı sürüm yayınlanmadan önce iOS 26.3 özelliklerini denemek isteyenler, Apple’ın halka açık beta programına katılabilirler.

