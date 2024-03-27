Apple, dünyanın dört bir yanındaki geliştiricileri heyecanlandırmak için WWDC 24 etkinliğinin kapılarını açıyor. Şirket, 10-14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Bu yılki konferansın merkezi, teknolojinin kalbinin attığı Apple Park’ta olacak. iOS 18 güncellemesinin tanıtılacağı bu etkinlikte bir dizi güncelleme de karşımıza çıkacak.

WWDC, sadece Apple kullanıcıları için değil, aynı zamanda geliştiriciler için de önemli bir etkinlik. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en son iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi platformlara dair en yeni gelişmeleri tanıtacak. Apple, geliştiricilere sunduğu destek ve yeni araçlarla uygulama ve oyun geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaya devam ediyor.

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Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Apple’ın Apple Park’ta düzenleyeceği özel açılış konuşması olacak. Ancak, etkinlik sadece bu konuşma ile sınırlı kalmayacak. Apple Tasarım Ödülleri ve geliştiricilere yönelik oturumlar gibi birçok etkinlik de programda yer alacak. Ayrıca, Apple tasarımcıları ve mühendisleriyle etkileşim kurmak isteyenler için video oturumları ve fırsatlar da sunulacak.

WWDC’ye katılmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. Apple Developer sitesi ve uygulaması üzerinden başvuru yapabilir ve etkinliğin tadını çıkarabilirler. Ayrıca, bu yılki WWDC’nin hem şahsen hem de çevrimiçi olarak düzenleneceğini unutmamak önemli. Her iki seçenek de geliştiriciler için ücretsiz olacak.

Bununla birlikte, WWDC’nin sadece geliştiriciler için değil, genç yetenekler için de önemli bir platform olduğunu unutmamak gerekir. Apple, yeni nesil geliştiricileri desteklemek için Swift Öğrenci Yarışması gibi programlar düzenliyor. Bu yılın kazananları, Apple Park’ta düzenlenecek özel etkinliğe katılma şansını yakalayacaklar.

Apple, WWDC 2024’ün heyecan verici bir güncelleme turuna ev sahipliği yapacağını da duyurdu. Şirketin en çok beklenen duyurularından biri, iPhone için özellikle tasarlanmış iOS 18’in tanıtılması olacak. Yeni güncelleme, yapay zeka özelliklerinin yanı sıra kullanıcıların Ana Ekranlarını daha da özelleştirmelerini sağlayacak yenilikçi özellikler sunacak.

iOS 18’e ek olarak, Apple aynı zamanda iPadOS 18, visionOS 2, tvOS 18 ve macOS 15 gibi diğer önemli güncellemeleri de duyuracak. Bu güncellemelerin, Apple ekosisteminin her bir parçasını daha da geliştirmeye yönelik olduğu belirtiliyor.