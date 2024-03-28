Apple, merakla beklenen WWDC 2024 etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurarak dün büyük bir sürpriz yaptı. 10 Haziran’da gerçekleşecek olan etkinlikte, iOS 18 ve diğer ürünler için çeşitli güncellemelerin yanı sıra yapay zeka odaklı özelliklerin duyurulması bekleniyor. Bu yılın WWDC’sinin özel olacağı daha önce belirtilmişti çünkü Apple’ın iPhone, Mac, iPad ve diğer ürünler için yapay zeka teknolojilerini duyuracağı tahmin ediliyordu. Ancak, beklenen ChatGPT benzeri sohbet robotu bu etkinlikte duyurulmayacak.

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Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, Apple’ın üretken yapay zeka teknolojisini iPhone’a getirmek için Google, OpenAI ve Çinli Baidu gibi firmalarla görüşmeler yaptığı keşfedilmişti. Ancak, son detaylara göre, iOS 18 ile birlikte özel bir sohbet robotunun gelmeyeceği belirtiliyor. Şirketin, iOS 18’in Google ve OpenAI gibi firmalardan destekli sohbet robotlarına yöneleceği ancak kendi iç geliştirdiği chatbotunun bir sonraki duyuruya kadar hazır olmayacağı ifade ediliyor.

Bu bilgilerin henüz spekülasyon olduğunu ve Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde bizleri şaşırtabileceğini unutmamak önemlidir. Bloomberg’den endüstri analisti Mark Grman’ın öne sürdüğü gibi, yapay zeka etkinliğin önemli bir parçası olacak ve iOS 18’in getireceği yapay zeka odaklı özelliklerin yanı sıra tasarım değişiklikleri ve yeni eklemeler de bekleniyor.

Özellikle, iOS 18’in Siri’yi daha da geliştirmesi ve Spotlight Aramasını üretken AI teknolojisiyle güçlendirmesi planlanıyor. Bu, Apple’ın Google Asistan ve Amazon Alexa gibi rakiplerine daha etkili bir şekilde rekabet edebilmesini sağlayacak önemli bir adım olabilir. Ayrıca, Apple’ın stok uygulamaları aracılığıyla AI teknolojisini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedeflediği de biliniyor.

Apple’ın yapay zeka alanındaki ilerlemeleri ve bu teknolojiyi nasıl sunacağı konusundaki planları merakla bekleniyor. Şirketin, iPhone kullanıcılarına daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için ne gibi adımlar atacağını görmek için WWDC 2024’ü sabırsızlıkla bekliyoruz.