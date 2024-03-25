Samsung Galaxy kullanıcıları, Google’ın Android 15’in ilk geliştirici önizlemesiyle birlikte yeni güncellemelerin geleceği konusunda heyecanla bekliyorlar. Ancak, hangi cihazların bu güncellemeyi alacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Android 15 alacak Samsung modelleri sızdı. Şu anda resmi bir liste bulunmasa da, bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

Android 15’in Google tarafından Temmuz 2024 civarında tamamlanması bekleniyor. Ancak, Samsung’un bu yeni sürümü kendi arayüzü olan One UI 7 ile entegre etmesi ve test etmesi birkaç ay daha sürebilir. Bu durum, Galaxy cihazlarının yeni yazılım güncellemesini alması için önemli bir bekleme süresi olduğunu gösteriyor.

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Samsung, genellikle çoğu cihazı için güncelleme süreleri konusunda söz verir. Ancak, hangi cihazların güncellemeyi alacağına dair kesin bir liste henüz yayınlanmadı. Bununla birlikte, Samsung’un önceki uygulamaları göz önüne alındığında, genellikle yeni güncellemelerin en azından son birkaç nesil Galaxy cihazlarında sunulduğunu görüyoruz.

Örneğin, Samsung genellikle en son piyasaya sürülen Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy Z serisi cihazlara öncelik verir. Ancak, daha eski modellerin de zaman içinde güncellemeler aldığı görülüyor. Bu nedenle, genellikle en popüler ve en son cihazlar güncellemeyi ilk alanlar arasında olurken, daha eski ve daha düşük özelliklere sahip cihazların güncellemeleri biraz daha uzun sürebilir.

Sonuç olarak, Samsung Galaxy kullanıcıları Android 15 güncellemesini heyecanla beklerken, resmi bir liste henüz yayınlanmadığından, hangi cihazların güncellemeyi alacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak, genellikle Samsung’un popüler cihazları güncellemelerin ilk alıcıları olurken, diğer modellerin de zamanla güncellemeleri alması bekleniyor.

İçindekiler Android 15 alacak Samsung modelleri

Android 15 alacak Samsung modelleri

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi