Samsung Galaxy kullanıcıları, Google’ın Android 15’in ilk geliştirici önizlemesiyle birlikte yeni güncellemelerin geleceği konusunda heyecanla bekliyorlar. Ancak, hangi cihazların bu güncellemeyi alacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Android 15 alacak Samsung modelleri sızdı. Şu anda resmi bir liste bulunmasa da, bazı tahminlerde bulunmak mümkün.
Android 15’in Google tarafından Temmuz 2024 civarında tamamlanması bekleniyor. Ancak, Samsung’un bu yeni sürümü kendi arayüzü olan One UI 7 ile entegre etmesi ve test etmesi birkaç ay daha sürebilir. Bu durum, Galaxy cihazlarının yeni yazılım güncellemesini alması için önemli bir bekleme süresi olduğunu gösteriyor.
İlginizi Çekebilir: Galaxy M55 tasarımı sızdırıldı
Samsung, genellikle çoğu cihazı için güncelleme süreleri konusunda söz verir. Ancak, hangi cihazların güncellemeyi alacağına dair kesin bir liste henüz yayınlanmadı. Bununla birlikte, Samsung’un önceki uygulamaları göz önüne alındığında, genellikle yeni güncellemelerin en azından son birkaç nesil Galaxy cihazlarında sunulduğunu görüyoruz.
Örneğin, Samsung genellikle en son piyasaya sürülen Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy Z serisi cihazlara öncelik verir. Ancak, daha eski modellerin de zaman içinde güncellemeler aldığı görülüyor. Bu nedenle, genellikle en popüler ve en son cihazlar güncellemeyi ilk alanlar arasında olurken, daha eski ve daha düşük özelliklere sahip cihazların güncellemeleri biraz daha uzun sürebilir.
Sonuç olarak, Samsung Galaxy kullanıcıları Android 15 güncellemesini heyecanla beklerken, resmi bir liste henüz yayınlanmadığından, hangi cihazların güncellemeyi alacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak, genellikle Samsung’un popüler cihazları güncellemelerin ilk alıcıları olurken, diğer modellerin de zamanla güncellemeleri alması bekleniyor.
İçindekiler
Android 15 alacak Samsung modelleri
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F serisi
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy M serisi
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15