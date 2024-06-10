Cupertinolu teknoloji devi Apple bugün Türkiye saati ile 20:00’da düzenleyeceği WWDC 24 etkinliğinde yeni yazılımlarını resmi olarak tanıtacak. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro ve HomePod için yeni güncellemeleri sergileyecek olan Apple, iOS 18 ile büyük yeniliklere imza atacak gibi görünüyor.

İçindekiler iOS 18 gümbür gümbür geliyor

iOS 18 gümbür gümbür geliyor

Uzun bir süredir iOS 18 güncellemesinin iPhone modellerinin alacağı son zamanlardaki en büyük çaplı güncelleme olacağı söyleniyordu. Bu söylentiler doğru çıkacak gibi. Ancak şimdilik güncelleme ile gelecek olan yenilikler bilinmiyor. Bilinen tek bir şey var ki güncellemenin yapay zeka özelliklerini iPhone modellerine ekleyeceği.

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Daha gelişmiş bir Siri ile karşımıza çıkacak olan Apple kullanıcılara daha akıcı ve daha zeki bir deneyim sunacak. Tasarımsal açıdan artık Apple’ın yenilikler sunması gerekiyor. Bu yüzden tasarımda da büyük yenilikler bekleyebiliriz.

Özellikle kilit ekranı ve kontrol merkezinde Apple’ın farklı yenilikler sunacağı söyleniyor. Tabii bunlara bir de yeni duvar kağıtları eşlik edecek. Apple çok sever güncelleme ile duvar kağıdı eklemeyi. iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri ise şimdilik bilinmiyor. Ancak iPhone 11 ve sonrası modellerin bu güncellemeyi alması bekleniyor.

Yapay zeka özelliklerinin ise iPhone 14 veya iPhone 15 ve sonrası modellerine geleceği söylentileri var. Ancak bu şimdilik kesin değil. WWDC 24 etkinliğinde tanıtılan tüm yeni yazılımları sizlere aktarıyor olacağız. Yenilikleri merak ediyorsanız saat 20:00’da her zaman olduğu gibi HWP’de buluşalım.