Apple, merakla beklenen iOS 18 Beta 3 sürümünü geliştiricilere sunmasının ardından, tüm iPhone ve iPad modelleri için bu güncellemeleri yayınladı. İkinci beta sürümünün çıkmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçtikten sonra yapılan bu hamle, geliştiricilere en yeni özellikleri test etme ve geri bildirim sağlama imkanı tanıyor. Eğer Apple’ın Geliştirici Programı’na kayıtlı bir geliştiriciyseniz, uyumlu cihazlarınıza bu en son sürümleri hemen indirip yükleyebilirsiniz. Ancak, bu işlemi gerçekleştirmek için Apple Kimliğinizi Geliştirici Hesabınıza bağlamanız gerekiyor.

İlk adım olarak, Apple Kimliğinizi Geliştirici Hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Bu adımı tamamladıktan sonra, iPhone veya iPad’inizdeki Ayarlar uygulamasına giderek Genel > Yazılım Güncellemesi > Beta Güncellemeleri bölümünden ilgili beta güncellemesini seçebilirsiniz. Güncelleme işlemi sırasında cihazınızın yeterli pil ömrüne sahip olduğundan ve güvenli bir internet bağlantısına bağlı olduğundan emin olmanız önemlidir. Ayrıca, ayrıntılı rehberimizi takip ederek adım adım süreci öğrenebilirsiniz.

iOS 18, büyük bir güncelleme olarak dikkat çekiyor ve üçüncü beta sürümü, Apple’ın geçtiğimiz ay düzenlenen WWDC etkinliğinde duyurduğu birçok yeni özelliği kullanıcılara sunuyor. Bu beta sürümünde yer alan yeniliklerin birçoğu kullanıcı deneyimini zenginleştirecek. Ancak, Apple bazı önemli özellikleri, özellikle Apple Intelligence ve yeni Siri deneyimi gibi yenilikleri, ilerleyen günlerde kullanıma sunmayı planlıyor.

iOS 18 ve iPadOS 18’in en dikkat çekici yeniliklerinden biri, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ve bir dizi yapay zeka (AI) özelliği ile geliyor. Bu özellikler, iOS 17’yi destekleyen tüm iPhone modellerinde mevcut olacak. Ancak, Apple Intelligence özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro modellerinde ve en azından Apple Silicon çipine sahip iPad’lerde veya Mac’lerde kullanılabilir olacak.

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Apple’ın iOS 18’i, bu yılın Eylül ayında yeni iPhone 16 serisinin lansmanıyla birlikte genel kullanıma sunması bekleniyor. Genel beta sürümünün ise bu ayın ilerleyen günlerinde çıkacağı tahmin ediliyor. Geliştiriciler, en son sürümü test ettikçe ve geri bildirimlerini sundukça, biz de sizi en son değişiklikler ve yeni özellikler hakkında bilgilendireceğiz.

İçindekiler iOS 18 Beta 3 ile gelen yenilikler

iOS 18 Beta 3 ile gelen yenilikler