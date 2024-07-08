Apple, her yıl Eylül ayında yeni iPhone serisini tanıtmasıyla teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Bu yıl da iPhone 16 serisinin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, daha iPhone 16 piyasaya çıkmadan, halefi iPhone 17 serisi hakkında spekülasyonlar başladı bile. Görünüşe göre iPhone 17 Plus yalan olacak. Apple’ın, iPhone 17 serisinden başlayarak ‘Plus’ modelini ‘Slim’ modeliyle değiştireceği söylentileri ortalıkta dolaşıyor.

İçindekiler iPhone 17 Plus yerine Slim geliyor

iPhone 17 Plus yerine Slim geliyor

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, iPhone 17 Slim modeli, mevcut modellere kıyasla daha ince ve hafif olacak şekilde tasarlanmış. Apple, bu yeni modelin şasisi için alüminyum kullanmayı planlıyor. Kamera adası ise yatay olarak yerleştirilecek ve Pixel 8 serisinin tasarımına benzeyecek. Ancak, Apple’ın yakın zamanda Spatial Video’yu desteklemek için dikey kamera yerleşimine geri dönmesi, yatay kamera düzeniyle bu özelliğin çalışıp çalışmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Watch Series 10 hakkında her şey!

iPhone 17 Slim’in ön tarafında, Face ID sensörü için daha kompakt bir “metalens” kullanılacak ve bu da daha dar bir Dinamik Ada anlamına gelecek. Tasarım olarak iPhone X’e benzer bir yapıya sahip olacağı belirtilen iPhone 17 Slim, 6,55 inçlik bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu boyut, Pro olmayan ve Pro modeller arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 15 Plus’ın 6,7 inçlik bir ekranı bulunuyor.

iPhone 17 Slim’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, 120 Hz yüksek yenileme hızını desteklemesi olacak. Bu, iPhone tarihinde yüksek yenileme hızını destekleyen ilk Pro olmayan model olacak. Ayrıca, iPhone 17 serisinin temel modelinin de 120 Hz yenileme hızına sahip olabileceği belirtiliyor. Yüksek yenileme hızının yanı sıra, Pro modellerindeki gibi adaptif yenileme hızı teknolojisi kullanılacak. Bu sayede telefon, ekranda görüntülenen içeriğe göre yenileme hızını otomatik olarak ayarlayabilecek.

Apple’ın iPhone 17 Slim modeli için planladığı yenilikler arasında, kamera adasının yatay yerleşimi bulunuyor. Bu düzenleme, Pixel 8 serisinin tasarımına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ancak, Spatial Video gibi özelliklerin bu yatay yerleşimle uyumlu olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Apple’ın bu konuda nasıl bir çözüm geliştireceği merakla bekleniyor.