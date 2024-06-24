Hafta sonları genellikle dinlenme ve işten uzaklaşma fırsatı sunar, ancak bazı iPhone kullanıcıları bu hafta sonunun çabucak geçmesini istiyor. Bunun sebebi ise, Apple’ın Pazartesi günü, yani bugün, iOS 18 beta 2 geliştirici sürümünü yayınlayacak olması. Apple, bu güncelleme ile iPhone Mirroring ve SharePlay ekran paylaşımı gibi iki yeni özellik getireceğini duyurdu. Peki iOS 18 beta 2 ne zaman çıkacak? Yenilikler neler?

Apple iOS 18 Beta 2 Geliştirici Sürümü Ne Zaman Çıkacak? Yenilikler Neler?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, iOS 18 beta 2 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı, bugün. Kullanıcılar iOS 18 geliştirici beta 2 sürümünü bugünden itibaren cihazlarına yükleyebilecekler. Türkiye saat ile akşam 20.00 sularında yeni sürümün yayınlanmasını bekliyoru. Peki yeni özellikler neler olacak?

iOS 18 beta 2 ile gelecek iPhone Mirroring özelliği sayesinde kullanıcılar, iPhone ekranlarını Mac bilgisayarlarına yansıtabilecekler. Bu sayede iPhone bildirimleri Mac’te görünecek ve iki cihaz arasında dosya sürükleyip bırakma işlemleri yapılabilecek. Bu özellik, cihazlar arasındaki entegrasyonu daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

iOS 18 beta 2 ile gelecek olan bir diğer yenilik ise SharePlay ekran paylaşımı. Apple, bu özellik hakkında “Gelişmiş ekran paylaşımı özellikleriyle, bir başkasının ekranında çizim yaparak onun ekranında neler yapabileceğinizi gösterebilir ya da onun ekranını kontrol ederek kendiniz işlem yapabilirsiniz.” açıklamasını yaptı. Bu özellik, özellikle iş birliği ve uzaktan çalışma senaryolarında oldukça faydalı olacak.

Güncelleme ayrıca, iOS 18 beta 1‘de karşılaşılan bazı hataları da düzeltecek. Ancak, Apple’ın WWDC etkinliğinde tanıttığı Apple Intelligence özellikleri ve Siri yapay zeka iyileştirmeleri henüz bu sürüme dahil edilmedi. Belki de bu durum Pazartesi günü değişecek ve kullanıcılar bu yeniliklerle tanışabilecek.

Apple, sadece iOS 18 beta 2 değil, aynı zamanda iPadOS, macOS Sequoia, tvOS 18, visionOS 2 ve watchOS 11’in de ikinci geliştirici betalarını Pazartesi günü yayınlayabilir. Herkese açık betaların ise Temmuz ayında gelmesi bekleniyor ve bu süreçte Apple Intelligence özelliklerinin de beta sürümlere dahil edilmesi planlanıyor.

iOS 18 beta 2 nasıl yüklenir?

iOS 18 beta 2‘yi denemek isteyen kullanıcılar için iyi haber, artık Apple Geliştirici Programı‘na katılmak için 99 dolar ödemenin gerekmemesi. Beta sürümünü yüklemeden önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ediyoruz.

iOS 18 beta yükleme işlemi için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidip, Beta Güncellemeleri çubuğuna dokunarak beta sürümünü seçebilirsiniz. iOS 18 beta 1’i zaten yüklediyseniz, Pazartesi öğleden sonra Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden ikinci beta sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Eğer beta yazılımlarla daha önce deneyiminiz yoksa, iOS 18’in kararlı sürümünü beklemek isteyebilirsiniz. Nihai ve kararlı sürümün Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 18 güncellemesi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!