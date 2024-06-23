Mobil teknoloji dünyası hızla gelişirken, yazılım güncellemeleri akıllı telefonların güvenliğini ve işlevselliğini koruma konusunda kritik bir rol oynuyor. Bu güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatıyor, performansı optimize ediyor ve yeni özellikler sunuyor. Ancak, her cihaz için bu destek sonsuza kadar sürmüyor. Samsung da uzun vadeli güncelleme desteği sunan firmalardan biri olmasına rağmen, bazı eski modelleri için bu desteği sonlandırmak zorunda kalıyor. İşte Haziran 2024 itibarıyla güncelleme desteği biten Samsung telefonlar listesine eklenen son modeller.

İçindekiler Güncelleme Desteği Biten Samsung Telefonlar Listesine Üç Yeni Model Eklendi

Güncelleme Desteği Biten Samsung Telefonlar Listesine Üç Yeni Model Eklendi

Haziran 2024’te Samsung, 2020’de piyasaya sürülen üç model için yazılım güncelleme desteğini sonlandırdı. Güncelleme desteği biten Samsung telefonlar listesine eklenen son modeller şöyle:

Samsung Galaxy A51 5G: Nisan 2020’de piyasaya sürülen bu model, uygun fiyat-performans oranı ile dikkat çekti. Ancak artık güvenlik yamaları veya performans iyileştirmeleri almayacak.

Nisan 2020’de piyasaya sürülen bu model, uygun fiyat-performans oranı ile dikkat çekti. Ancak artık güvenlik yamaları veya performans iyileştirmeleri almayacak. Samsung Galaxy A41: Mayıs 2020’de çıkan bu cihaz, Haziran 2024’e kadar güvenlik güncellemeleri aldı, ancak bundan sonra güncelleme desteği sona erdi.

Mayıs 2020’de çıkan bu cihaz, Haziran 2024’e kadar güvenlik güncellemeleri aldı, ancak bundan sonra güncelleme desteği sona erdi. Samsung Galaxy M01: Haziran 2020’de piyasaya sürülen M01, A41 gibi artık yazılım güncellemeleri almayacak, bu da uzun vadede güvenlik ve performans sorunlarına yol açabilir.

Bu modellerin kullanıcıları, cihazlarını güvende tutmak için ekstra önlemler alabilirler ve mümkünse daha yeni modellere geçiş yapmayı değerlendirebilirler.

Samsung cephesi Galaxy S24 serisi ile beraber amiral gemisi sınıfında güncelleme sözünü 7 yıla çıkardı. Siz de eğer güncellemeye önem veren bir kullanıcısıysanız, Samsung’un Galaxy AI yapay zekası ile donatılmış Galaxy S24 serisini düşünebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güncelleme desteği biten telefonu kullanır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!