Apple iPhone almak isteyen kişilerin sayısı son dönemde iyice arttı. Ancak yeni bir iPhone almak artık çok maliyetli. Android tarafından iPhone’a geçmek isteyenler yeni bir iPhone almak için en az 40.000 TL ve üzerinde harcama yapması gerekiyor. Ancak 3 seneyi devirmiş bir telefon olan iPhone 12 25.000 TL bandında satın alınabiliyor.

Günümüzde Android tarafında orta üst segment telefonların bile 25.000 TL bandına dayandığını düşünürsek iPhone 12 gerçeği de burada karşımıza çıkıyor. Peki 2024 yılında 3 seneden biraz daha eski bir telefon hala tercih edilir mi? iPhone 12’yi kimler almalı, kimler almamalı? Ya da iPhone 12 satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Bu videoda tüm detaylarıyla iPhone 12’yi ele aldık. Peki sizin tercihiniz ne olurdu? Siz olsanız 25.000 TL fiyatla Android bir telefon mu yoksa iPhone 12 mi tercih ederdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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