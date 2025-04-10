Apple yakında iOS 18.4.1 güncellemesini yayınlayacağını duyurdu. Apple’ın geçtiğimiz günlerde sunduğu iOS 18.4 güncellemesi, beklenen performansı sağlayamadı ve bunun üzerine şirket hızla yeni bir düzeltme paketi olan iOS 18.4.1 için çalışmalara başladı. Peki iOS 18.4.1 ile gelmesi beklenen özellikler neler?

iOS 18.4.1 ne zaman çıkacak? Neler getirecek?

Apple cephesinden gelen sızıntılara göre, iOS 18.4.1 ne zaman çıkacak sorusu çok yakında yanıt bulacak. Güncellemenin birkaç hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Bu ara sürüm, özellikle hayalet uygulama problemi, Spotify gibi uygulamalarda yaşanan donma ve iPhone’ların aşırı ısınma sorunlarını gidermeyi amaçlıyor.

Silinemeyen fotoğraflar ve aniden yüzde 1’e düşen batarya göstergesi gibi beklenmedik sistem hataları da bu yamayla düzeltilmek isteniyor. Apple’ın bu hamlesi, iOS 18.4.1 iyileştirmeler başlığı altında detaylı hata düzeltmeleri içerecek şekilde planlanıyor.

Her yeni iOS sürümünde ufak tefek hatalar görülse de, iOS 18.4.1 yenilikler açısından bakıldığında Apple bu kez yalnızca hata düzeltmeye değil, aynı zamanda sistem kararlılığını artırmaya odaklanıyor. Kullanıcıların iOS 18.4.1 güncellemesi sayesinde tekrar sorunsuz bir deneyime kavuşması hedefleniyor.

Görünüşe göre Apple, kullanıcı geri bildirimlerini hızlı bir şekilde değerlendirerek ciddi bir adım atmak üzere. Günlük hayatta telefonuna tam performansla ihtiyaç duyan kullanıcılar için bu güncelleme büyük önem taşıyor. iOS 18.4.1 ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 18.4 güncellemesi sonrası siz de sorunlarla karşılaştınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!