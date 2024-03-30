iOS 17.5 hakkında yeni bilgiler geldi. iOS yazılım sürümlerinde Apple sürekli olarak kararlı sürümü çıkardıktan hemen sonra yeni sürümün betasını yayınlıyor. Normal koşullar altında, yeni bir iOS sürümü çıktığında, neredeyse her zaman ertesi gün yeni bir iOS beta sürümü yayınlanır. Ancak, iOS 17.4’ün 5 Mart Salı günü yayınlanmasından bu yana, iOS 17.5 beta sürümü beklenen zamanda gelmedi. Peki iOS 17.5 beta ne zaman çıkacak? iOS 17.5 yenilikleri neler?

iOS 17.5 Beta Ne Zaman Çıkacak? Gecikme Olabilir

Bu duraklama alışılmadık olsa da ender görülen bir durum değil. Bazen büyük güncellemelerin ya da tatillerin etkisiyle beta sürümlerinin yayınlanması gecikebiliyor. Şu an için Apple, iOS 17.4’te tanıtılan uygulama ekosistemi değişikliklerini yönetiyor ve ince ayarlar üzerinde çalışıyor.

Hatırlatmak gerekirse, iOS 17.4 son zamanlardaki en büyük iOS güncellemelerinden biri olarak adını tarihe yazdırmıştı. Üçüncü taraf uygulamaların alternatif uygulama pazarlarından indirilmesine izin verme planları değişti ve artık alternatif uygulamalar doğrudan web sitelerinden de sağlanabilecek.

Ancak, beklenen iOS 17.5 beta sürümünün henüz gelmemesinde Paskalya tatilinin etkisi de olabilir. Tatiller, beta sürümlerinin yayınlanmasını erteleyebilir. Apple için bu çok sık görülen bir durum olmasa da, bazen benzer gecikmeler yaşandığını görmüştük.

Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Apple’ın “beta 1 geliştirmesinin önümüzdeki hafta biteceği” belirtiliyor. Bu durumda, önümüzdeki hafta veya sonraki hafta içinde bir beta sürümü görebiliriz. Yani iOS 17.5 beta ne zaman çıkacak sorusunun cevabı 2 Nisan olabilir.

Geçmiş yıllara bakıldığında, iOS x.4 genel sürümleri ile iOS x.5 ilk geliştirici betaları arasındaki bekleme sürelerine göz atabiliriz:

– iOS 13: 7 gün

– iOS 14: 6 gün

– iOS 15: 22 gün

– iOS 16: 1 gün

Eğer iOS 17.5 2 Nisan’da yayınlanırsa, bir önceki sürüm ile beta yazılım arasında 28 gün, bundan bir hafta sonra yayınlanırsa 35 gün geçmiş olacak. Daha önce benzer bir gecikme iOS 15’te de yaşanmıştı. Bunun dışında benzer bir gecikme iOS tarihinde neredeyse yaşanmadı diyebiliriz.

Beta sürümü yayınlandıktan sonra, muhtemelen Mayıs ayı içinde bir genel sürüm göreceğiz. Önceki .5 genel sürümleri 18 Mayıs, 16 Mayıs, 26 Nisan ve 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmişti. Bu nedenle, iOS 17.5’in yayınlanma tarihi belirsiz olsa da Mayıs ayında bir sürüm görmemiz muhtemel.

iOS 17.5 Yenilikleri Neler?

Henüz yeni sürümün betası yayınlanmadığı için yeniliklere hakim değiliz. Ancak bu sürümde iOS 17.4’te gelen özelliklerin daha rafine bir şekilde kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Üçüncü taraf uygulama mağazalarından uygulama indirmeleri gibi işlemlerde bazı geliştirmeler beklense de, görsel olarak yeni bir şeyler beklemiyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce neden böyle bir gecikme yaşandı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!