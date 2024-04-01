Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberde iOS 17.5 ile ilgili son gelişmeleri aktarmıştık. Beklenmedik bir gecikme yaşayan iOS 17.5 beta 1 için nihayet iyi haberler geldi. iOS 17.5 beta 1 çok yakında geliştiriciler için kullanıma sunulacak. Peki nasıl yenilikler bizi bekliyor? Bu gecikmenin sebebi ne?

iOS 17.5 Beta 1 Çok Yakında Geliştiricilere Sunulacak: İşte Muhtemel Tarih

Apple, iOS 17.4 güncellemesinin ardından yeni beta sürümünün çalışmalarına devam ediyor ve geliştiricilere yönelik yeni bir güncelleme olan iOS 17.5 Beta 1’in yakında yayınlanmasını bekliyoruz. iOS 17.4.1’in genel kullanıma sunulmasıyla birlikte, Apple şimdi yeni bir beta sürümüne odaklanmış gibi görünüyor.

İlk sızıntılar, iOS 17.5 Beta 1’in bu hafta içinde yayınlanacağına işaret ediyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağı, güncellemenin 21F5048f yapı numarasıyla geleceğini belirtiyor. Bu hesabın genellikle güncelleme iPhone için yayınlanmadan “hemen önce” yazılımla ilgili ayrıntıları paylaştığı belirtiliyor. Bu nedenle sızıntılar için güvenilir diyebiliriz.

Öte yandan, Google Analytics verileri de iOS 17.5’e yönelik artan kanıtları destekliyor. Ancak iOS 17.5’in yayınlanmasında yaşanan gecikmenin nedenlerinden biri, Apple’ın AB ve Dijital Piyasalar Yasası’na uyum sağlamak için üzerinde çalıştığı bazı özellikler olabilir. Özellikle, AB’deki kullanıcılar için App Store dışından uygulama indirmelerine ve yüklemelerine izin veren değişikliklerin iOS 17.5 sürümüne dahil edilmesi planlanıyor.

Geliştiricilerin uygulamalarını web sitelerine yerleştirebilmelerine ve kullanıcıların bunları doğrudan iPhone’larına indirebilmelerine olanak tanıyan bir sistem üzerinde çalışan Apple, bu özelliğin iOS 17.5’in yayınlanmasıyla birlikte gün yüzüne çıkacağını belirtiyor.

Güncellemeyle ilgili olarak Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız analist Mark Gurman, iOS 17.5 Beta 1’in önümüzdeki hafta yayınlanacağını öne sürdü. Ancak kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Apple’ın geliştiriciler için ilk beta sürümünü ne zaman yayınlayacağına dair net bir bilgi vermediği için, iOS kullanıcıları ve geliştiriciler gelecek güncellemeyle ilgili heyecanla beklemeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17.5 beta 1 ne zaman yayınlanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!