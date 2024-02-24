Apple’ın iPhone’lar için en yeni yazılım sürümü olan iOS 17.4, beta testlerinin son aşamasına geldi ve heyecan verici bir dizi yeni özellik ve değişiklikle birlikte geliyor. Peki, iOS 17.4 ne zaman çıkacak? iOS 17.4 yenilikleri ve özellikleri neler? Hangi cihazlar güncellemeyi alacak? İşte merak ettiğiniz her şey.

iOS 17.4 Yenilikleri Neler? İşte iOS 17.4 Özellikleri

iOS 17.4 beta süreci boyunca Apple, yeni özellikler ve değişiklikleri kademeli olarak kullanıma sundu. iOS 17.4 yenilikleri gerçekten oldukça dikkat çekici. Başlangıçta, beta sürümü Avrupa Birliği’nde üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek, yeni emoji’ler, Çalınan Aygıt Koruması’nda bir iyileştirme ve Apple Podcast’lerde transkriptler gibi yenilikleri içeriyordu.

Daha sonra Apple, iOS 17.4’e iMessage’da kuantum güvenliği, CarPlay gösterge paneli yükseltmesi, iPhone pil sağlığı menüsünde değişiklik, yeni bir “merhaba” ekranı ve daha fazlasını da eklediğini duyurdu. Bu iOS 17.4 yenilikleri gerçekten de oldukça dikkat çekici.

Bu güncellemenin özel bir güncelleme olduğunu söylemekte fayda var. Bu güncelleme ile beraber, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone modellerinde, iOS dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğinin kapıları aralanacak. Hatta, bu güncelleme ile Fortnite iOS platformuna geri dönecek.

iOS 17.4 Ne Zaman Çıkacak? iOS 17.4 Ne Zaman Yayınlanacak?

iOs 17.4 ne zaman çıkacak, iOS 17.4 ne zaman yayınlanacak sorusu en sık sorulan sorulardan biri. Bu soruya cevap olarak kısaca iOS 17.4, 6 Mart 2024 tarihi veya öncesinde tüm kullanıcılara sunulacak. Peki neden bu kadar spesifik bir tarih verdik?

iOS 17.4’ün Mart ayının başlarında yayınlanmasının sebebi, Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’nın (DMA) 6 Mart son tarihi. Bu yasa, Apple’ın iPhone’da üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermesini zorunlu kılıyor ve iOS 17.4, bu uyumluluğu sağlayan güncelleme olacak. Yani Apple’ın en geç bu tarihe kadar güncellemeyi yetiştirmesi gerekiyor.

iOS 17.4 Beta Ne Zaman Son Bulacak?

Apple şu anda iOS 17.4’ün dördüncü beta sürümünü test ediyor. Tahminlere göre, Release Candidate adı verilen ve genel kullanıcıya hitap etmesi beklenen son beta güncellemesi 26 Şubat haftasında sunulabilir ve resmi lansman 4 Mart haftasında (4-6 Mart arasında) gerçekleşebilir.

Referans olması açısından son dört yıldaki iOS x.4 sürümlerinin lansman tarihlerine göz atabilirsiniz:

iOS 16.4 – 27 Mart 2023

– 27 Mart 2023 iOS 15.4 – 15 Mart 2022

– 15 Mart 2022 iOS 14.4 – 26 Ocak 2021

– 26 Ocak 2021 iOS 13.4 – 24 Mart 2020

Ancak Apple cephesi henüz resmi bir açıklama yapmadı, eğer bir açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız. Buradaki bilgiler Apple’ın eski güncelleme takvimleri göz önüne alınarak sizlerle paylaştığımız tahminler.

Hangi Cihazlar Güncellemeyi Alacak?

A12 Bionic işlemcili iPhone XR, XS ve XS Max ve sonrasında tanıtılan tüm cihazlar iOS 17’yi almıştı. Yeni güncelleme de iOS 17 yüklü tüm cihazlar tarafından kullanılabilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de iOS 17.4’ü heyecanla bekleyenlerden misiniz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.