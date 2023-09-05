Apple, 12 Eylül’de yeni nesil iPhone 15 modellerini, yeni Apple Watch Serisini ve daha fazlasını tanıtacağı Wonderlust etkinliğine hazırlanıyor. Heyecanla beklenen etkinliğe ki haftadan az bir süre kala, son derece güvenilir Apple analisti Mark Gurman, iPhone ve iPad’ler için bir sonraki yazılım sürümüne ilişkin bazı yeni bilgiler paylaştı. Apple, geçtiğimiz yılın hatalarını unutturacak bir hamle yaparak bu yıl iOS 17 ile iPadOS 17’yi aynı anda genel kullanıma açabilir!

iOS 17 ve iPadOS 17 Kardeşler El Ele Piyasaya Sürülecek!

Cupertino merkezli teknoloji devi, iOS 17 ve iPadOS 17’yi bu yıl Haziran ayında düzenlenen yıllık WWDC’de duyurmuştu. Ardından bu işletim sistemleri için beta testleri ve hata düzeltmeleri içeren meşakkatli bir güncelleme takvimi başlamıştı.

Bu konuda biraz bilgi vermek gerekirse, Apple’ın iPhone ve iPad’lere yönelik işletim sisteminin yeni sürümleri genellikle kademeli bir şekilde kullanıma sunuluyor. Bunlar genellikle şirketin yıllık sonbahar etkinliğinde kamuoyuna açıklanıyor. Bundan önce, yazılımların yeni duyurulan sürümleri kapsamlı beta testlerinden geçiriliyor ve adım adım final sürüme yaklaşılıyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın Apple içindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre şirket kısa süre önce yayınlanan iOS 17 ve iPadOS 17’nin sekizinci betalarını kararlı sürümden önceki son sürüm olarak değerlendiriyor. Buna ek olarak, Cupertino merkezli teknoloji devi iPhone ve iPad için her iki yeni yazılım sürümünü aynı anda yayınlamayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl iOS 16, 12 Eylül’de iPhone’lar için tek başına yayınlanmıştı. Ancak iPadOS 16, iOS 16’dan yaklaşık bir ay sonra 24 Ekim’de geldi. Bunun nedeni Sahne Yöneticisi özelliği ile ilgili sorunlardı. Yaklaşan iOS 17 ve iPadOS 17’nin 12 Eylül’deki iPhone 15 lansman duyurusundan kısa bir süre sonra yayınlanması bekleniyor.

Bilmeyenler için, iOS 17 artık Bekleme modu, yeni AirDrop özellikleri, etkileşimli widget’lar, günlük uygulaması ve diğer yükseltmeleri içeriyor. iPadOS 17 ise özelleştirilmiş bir kilit ekranı, Safari profilleri, Sağlık uygulaması ve daha fazlasıyla birlikte gelecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu Apple için doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!