Huawei’nin 2022 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı saati Huawei Watch GT 3 Pro, Avrupa’da HarmonyOS 3.0.0.101 güncellemesine kavuştu. Güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir dizi yeni özellik ve optimizasyon içeriyor. İşte yeni güncelleme ile eklenen tüm yeni özellikler ve giderilen tüm sorunlar!

Huawei Watch GT 3 Pro Yeni Güncelleme ile Coşuyor!

Bu yeni özellikler arasında, saat kullanılmadığında saati düşük güç durumuna getiren hazırda bekletme modu ve sık kullanılan ayarlara hızlı erişim sağlayan bir içerik menüsü yer alıyor. Güncelleme ayrıca egzersiz sırasında kordonun düzgün takılmadığını algılayan yeni bir özellik de içeriyor.

Akıllı saate eklenen tüm yeni özellikleri içeren değişiklik günlüğü ise şu şekilde:

Güncellemeler:

Hazırda bekletme modu ekler.

Bağlam menüsünden bir uygulamayı açmanızı sağlar.

Egzersiz yaparken bandın çok gevşek olup olmadığını tespit etme işlevi ekler.

Belirli sosyal medya uygulamaları için gelen çağrı bildirimlerini destekleme.

Belirli sosyal medya uygulamalarından gelen mesajları emojiler aracılığıyla algılamayı destekler.

Optimizasyonlar:

Yüzme kulvarı sayımının doğruluğu optimize edildi.

Egzersiz sırasında kalp atış hızı izlemenin doğruluğunu optimize eder.

SpO2 ölçümlerinin doğruluğunu artırır.

Notlar:

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için öncelikle Huawei Sağlık uygulamasını uygulama mağazasındaki en son sürüme güncellemeniz önerilir.

Güncelleme sırasında Bluetooth bağlantısını kesmeyin. Güncelleme başarısız olursa, tekrar deneyin.

Giyilebilir cihazın güncellenmesi biraz zaman alabilir. Cihazdaki ilerleme çubuğunun işlemin sonunu göstermesini bekleyin. Güncelleme tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Cihazı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Huawei müşteri yardım hattını arayın veya bir Huawei müşteri hizmetleri merkezini ziyaret edin.

Güncellemeyi indirmek için Huawei Watch GT 3 Pro kullanıcıları Huawei Sağlık uygulamasını açabilir ve Ben > Güncellemeleri Kontrol Et seçeneğine gidebilir.

Bu yeni güncelleme ile beraber Huawei’nin 2022 yılındaki amiral gemisi akıllı saati birçok yeniliğe ve geliştirmeye kavuşmuş durumda. Huawei’nin akıllı saatlerini unutmadan desteğini sürdürmesi diğer firmalara da örnek olacak bir adım.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorunuz? Sizce Huawei’nin yeni güncellemesi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!