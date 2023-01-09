iPhone için bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 17, şirket ve mühendisleri yaklaşmakta olan AR/VR başlığına daha fazla odaklandığı için Apple’ın başlangıçta umduğundan daha az önemli bir güncelleme olabilir. Apple birkaç yıldır AR/VR başlığı ve ona eşlik eden işletim sistemi xrOS üzerinde çalışıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, kulaklığın 2023’te piyasaya sürülmesi beklendiğinden, Apple mühendisleri yaklaşan iOS 17 ve iPadOS 17 güncellemeleri de dahil olmak üzere diğer işletim sistemlerine daha az odaklanıyor.

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En son Power On bülteninde Gurman, dahili kod adı Dawn olan iOS 17’nin, Apple’ın yaklaşan kulaklık için xrOS’a daha fazla odaklanması nedeniyle “başlangıçta planlanandan daha az büyük değişiklik” ile sonuçlanabileceğini söylüyor. Gurman benzer bir yaklaşımın Sunburst kod adlı macOS 14 için de geçerli olduğunu söylüyor.

2020’de duyurulan iOS 14 ve geçtiğimiz Haziran ayında duyurulan iOS 16, iPhone Ana Ekranına yeniden tasarlanmış widget’lar, Uygulama Kitaplığı, Haritalar ve Safari gibi stok uygulamalarda yeni özellikler, yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı ve daha fazlasını getiren iki önemli güncellemeydi. iPadOS 17, macOS 14 ve watchOS 10 ile birlikte iOS 17 de Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde resmi olarak duyurulacak.