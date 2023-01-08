Apple‘ın piyasa değeri geçtiğimiz günlerde 2 trilyon doların altına düştü. Bu önemli düşüş, markanın 3 trilyon dolar değerindeki ilk teknoloji şirketi olmasından bir yıl sonra gerçekleşti. Analistlere göre bu, Cupertino Devi’nin 2021’in başından bu yana yaşadığı ilk büyük düşüş. Şirketin hisseleri, ürünlerine yönelik düşük tüketici talebine ilişkin endişeleri vurgulayan bir raporun ardından yaklaşık yüzde 4 düştü.

Nikkei’nin haberine göre, Apple’ın birkaç tedarikçiden 2023’ün ilk çeyreğinde bazı ürünler için bileşen üretimini azaltmalarını istediği bildirildi. Bunlar arasında popüler AirPods, Apple Watch’lar ve MacBook’lar için parçalar da yer alıyor.

ABD’deki durgunluğun reklamveren ve tüketici harcamalarını etkileyerek iPhone gibi daha pahalı ürünlerin satışlarını etkileyeceğinden endişe ediliyor. Buna ek olarak, büyük teknoloji son aylarda çeşitli tedarik zinciri sorunları yaşadı.

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Apple, 2022’nin sonlarında iPhone 14 Pro serisi için güçlü bir talep olduğunu, ancak Çin’deki fabrika kesintileri nedeniyle daha küçük sevkiyatlar olacağını iddia etti. Operasyonların aralık ayı sonuna kadar tam olarak eski haline dönmeyeceği tahmin ediliyor.

İçindekiler Büyük teknoloji şirketlerinin düşüşü

Büyük teknoloji şirketlerinin düşüşü

Apple, 2022’de hisse senetlerinde keskin düşüşler yaşayan bir başka teknoloji şirketi. CNN Business’a göre, Amazon ve Meta (Facebook) hisseleri sırasıyla yaklaşık yüzde 50 ve yüzde 63 oranında düşmüş durumda.

Buna karşılık, Apple aynı dönemde yaklaşık yüzde 31’lik bir düşüş yaşadı. Ne yazık ki, Amazon’da olduğu gibi, Tim Cook’un şirketi de piyasa değerinde 1 trilyon dolar kaybeden çok da şanlı olmayan şirketler grubuna katılıyor.