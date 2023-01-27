Daha öncesinde Google Pixel 2 XL kullanıcı deneyimi için konuğumuz olan İsa Koç, şimdi ise bir yılı aşkın süredir Apple iPhone 13 Pro kullanıyor. Bu videoda ise yeni bir telefon alırken neden iPhone 13 Pro tercih ettiğini, telefonu kullanırken sevdiği ve sevmediği yanlarını tüm açıklığıyla anlatıyor.

Eğer siz de İsa gibi kullanıcı deneyimini bizlere ve takipçilerimize aktarmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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