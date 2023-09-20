Apple’ın son büyük güncellemesi iOS 17 sonrasında bazı kullanıcılar pil ömrü sorunu yaşadıklarını belirtiyor. Bu, her büyük güncelleme sonrası yaşanan yaygın bir sorun olsa da, bazen kullanıcıları tedirgin edebiliyor. Ancak endişelenmeye gerek yok, çünkü bu sorunların genellikle geçici olduğu ve birkaç gün içinde çözüldüğü görülüyor. Bu yazımızda olası sebepleri ve çözümleri sizler için derledik! iOS 17’den korkmayın!

iOS 17 Güncellemesi Pil Ömrü Sorunlarının Olası Nedenleri

Pil ömrü sorunlarının başlıca nedenlerinden biri, iOS güncellemelerinin ardından Spotlight’ın cihazdaki tüm dosyaları yeniden indekslemesi gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu veritabanı, hızlı arama sonuçları almak için önemli, ancak tüm dosyaların yeniden indekslenmesi, yani düzenlenmesi, zaman alır ve pil tüketimini artırabilir.

Bu indeksleme işlemi birkaç gün sürebilir, bu süre zarfında iPhone’unuz normalden daha yavaş çalışabilir ve pil daha hızlı tükenebilir. Ancak bu süreç tamamlandığında, pil ömrü normale döner.

Bir diğer neden ise iOS’un yeni özellikleri ve eskiden gelen kodlar nedeniyle büyüyen işletim sistemi. Yeni özellikler ve kodlar, daha fazla işlem gücü gerektirir ve bu da pil tüketimini artırır. Daha eski iPhone modelleri, bu durumdan daha fazla etkilenebilir.

Olası Çözüm Yolları

Pil sorunlarına karşı sabırlı olmak genellikle en iyi yaklaşım. Yeniden indeksleme işlemi tamamlandığında ve yeni güncelleme cihazınıza yerleştiğinde pil ömrü normale döner.

Apple cihazlar, indeksleme işini genellikle cihazınız şarja takılıyken gerçekleştiriyor. Bu nedenle, iPhone’unuzu güncelledikten sonra birkaç gece şarjda bırakarak bu işlemi hızlandırabilir ve daha çabuk bir şekilde telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bazen de güncelleme sonrası bazı hatalı kodlar karşımıza çıkabiliyor. Bunun için öncelikle telefonunuzu yeniden başlatmanızı öneriyoruz. Geleneksel bir yeniden başlatma etkili olmazsa, “Force Restart” adı verilen yöntemi deneyin.

Force Restart’ı başlatmak için önce telefonunuzun ses kısma tuşuna, ardından ses artırma tuşuna bir kere basın ve ardından güç tuşuna basılı tutun. Kapatma menüsü geldikten ve ekran karardıktan sonra Apple logosu gelince telefonunuz kendini yeniden başlamaya zorlayacaktır.

Bu da çözüm olmazsa, son çare olarak telefonunuzu sıfırlamayı veya iTunes üzerinden sıfırdan güncellemeyi yüklemenizi öneriyoruz. Sonuç olarak, iOS güncellemeleri bazen pil sorunlarına neden olabilir, ancak bunlar genellikle geçici sorunlar. Sabırlı olmak ve güncellemenin tamamlanmasını beklemek en iyisi olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone’unuzda benzer bir sorun yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!