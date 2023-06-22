Aylar süren spekülasyon ve beklentilerin ardından iOS 17 beta 1 WWDC23 sırasında geliştiricilere sunuldu. iOS 16’nın büyük bir devrim olmasının ardından, nispeten az yenilik sunan iOS 17 kullanıcıları pek de heyecanlandırmamıştı. Buna rağmen, sistem genelinde hala çok sayıda küçük eklemeler var ve Apple her yeni beta sürümüyle daha fazlasını sunmaya devam ediyor. iOS 17 beta 2, geçtiğimiz gün Apple Geliştirici Programı’na kayıtlı olanlar için kullanıma sunuldu. Bu sürümdeki yenilikleri sizler için derledik!

İşte Karşınızda iOS 17 beta 2!

Beta 1’den iOS 17 beta 2’ye güncelleme yaparken, Şimdi Güncelle ve Bu Gece Güncelle düğmelerinin daha belirgin olduğu yenilenmiş bir Yazılım Güncelleme ayarları sayfası göreceksiniz. Bu nispeten küçük ama hoş bir değişiklik olmuş.

iOS 17 Mesajlar, Telefon ve FaceTime uygulamalarında yapılan yükseltmelere odaklanıyor. Bu sürüm sayesinde kullanıcılar Kişi Posterleri oluşturup ayarlayabilecek, NameDrop aracılığıyla kişi kartlarını daha kolay paylaşabilecek, yeni FaceTime tepkileri ve efektlerinden yararlanabilecek ve çıkartmaları yeni yollarla paylaşabilecekler.

İletişim güncellemelerinin yanı sıra, bu sürümdeki kullanıcılar yatay yönde şarj olurken uyumlu iPhone’ları bir tür akıllı ekrana dönüştüren “Bekleme” modundan yararlanabilecekler. Kullanıcılar bu sayede iPhone’ları şarj olurken istedikleri bilgileri görüntüleyebilecek, müziklerini kontrol edebilecek ve saati görebilecekler. Bunların hepsi cihazı uyandırmanıza gerek kalmadan yapılabiliyor.

Kişisel günlüğünüz olmaya aday Journal uygulaması ise bu sürümde yer almıyor. Dahası, bu uygulamanın hiçbir beta sürümünde yer almaması ve kararlı sürüm yayınlandıktan sonra iOS 17.x güncellemeriyle birlikte ilerleyen sürümlerde işletim sistemine eklenmesi bekleniyor.

Bu sürümle ilgileniyorsanız, iOS 17 beta yükleme kılavuzumuzdaki adımları izleyerek uyumlu iPhone’unuza iOS 17 beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Alternatif olarak, sonbaharda yayınlanacak olan kararlı, genel sürümü de bekleyebilirsiniz. Ancak erken beta sürümlerinin genellikle hatalı ve kararsız olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bu konuda bir sorununuz yoksa, günlük telefonunuza bu sürümleri yüklemekten kaçınmak isteyebilirsiniz.

Bu sürümde yer alan bir sorunla ilgili Apple cephesi resmi internet sitesinde bir açıklama yapmış durumda. Bu açıklamada “Çok sayıda yüklü uygulaması olan aygıtlar, dosya sistemi formatı güncellenirken uzun bir süre boyunca ilerleme çubuğuyla birlikte bir Apple logosu görüntüleyecektir. Bu, iOS 17 beta sürümüne ilk kez yükseltme yapıldığında tek seferlik bir geçiş işlemidir.” ifadeleri kullanılmış. Yani telefonunuza ilk defa iOS 17 betası yüklediyseniz ilk açılışta geç açılma problemi yaşayabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17 beta 2 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!