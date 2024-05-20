Apple’ın son iOS 17.5 güncellemesi, iPhone ve iPad kullanıcıları için beklenmedik ve rahatsız edici bir hata içeriyor. İlk başta küçük bir aksaklık gibi görünen bu sorun, aslında Apple kullanıcıları için ciddi gizlilik endişeleri doğuruyor. Kullanıcılar, fotoğraf kitaplıklarında silinen fotoğrafların tekrar belirmesiyle karşı karşıya kalırken, bu durumun yalnızca kişisel cihaz sahiplerini değil, cihazlarını başkalarına satan kullanıcıları da etkilediği ortaya çıktı. Bu, Apple için büyük bir gizlilik ihlali anlamına geliyor.

iOS 17.5 kullananlar nude fotoğraflarını kontrol etsin!

Birçok kullanıcı, cihazlarında daha önce sildikleri fotoğrafların yeniden göründüğünü belirtiyor. Bu, cihazlarını satmış olan kullanıcılar için de geçerli. Örneğin, Reddit’te bir kullanıcı, iPad’ini Apple’ın resmi talimatlarına uygun olarak sildikten sonra geçen yıl bir arkadaşına sattığını söyledi. Ancak, arkadaşı iPad’i iPadOS 17.5’e güncellediğinde, önceki sahibinin fotoğrafları yeniden belirdi.

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Bu hatanın yalnızca cihazlarını başkalarına satan kullanıcıları etkilemesi, sorunun ciddiyetini artırıyor. Satılan iPhone veya iPad’lerde, eski sahibinin kişisel fotoğraflarının görünmesi, gizlilik açısından büyük bir risk oluşturuyor. Apple kullanıcılarının bu konuda endişelenmeleri oldukça doğal. Sorunun, cihazların fabrika ayarlarına sıfırlanmasından sonra bile devam etmesi, bu hatanın ne kadar derin olduğunu gösteriyor.

Apple‘ın bu sorunla nasıl başa çıkacağı henüz belirsiz. Sorunun Apple’ın sunucu tarafında mı yoksa iOS 17.5’in kendisinde mi olduğu net değil. Ancak, Apple’ın bu konuda hızlı ve etkili bir çözüm bulması gerekiyor. Şirket, bugüne kadar resmi bir açıklama yapmamış olsa da, kullanıcıların artan şikayetleri ve gizlilik endişeleri nedeniyle bir düzeltme üzerinde çalıştıkları tahmin ediliyor.

Birçok kullanıcı, benzer sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Örneğin, dördüncü nesil 12.9 inç iPad Pro kullanıcısı, cihazını fabrika ayarlarına sıfırlayıp sattıktan sonra, cihazın yeni sahibi tarafından eski fotoğraflarının görüldüğünü rapor etti. Bu, cihazın sıfırlanmasının ve Apple kimliğinden çıkış yapılmasının sorunu çözmediğini gösteriyor.

Sorunun kaynağı ne olursa olsun, iOS 17.5 güncellemesinin getirdiği bu hata, kullanıcı gizliliği açısından ciddi endişeler doğuruyor. Apple’ın bu hatayı hızlı bir şekilde düzeltmesi ve kullanıcılarına güvence vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, Apple’ın gizlilik politikalarına olan güven ciddi şekilde sarsılabilir.

iOS 17.5 güncellemesiyle ortaya çıkan bu gizlilik ihlali, Apple kullanıcıları için büyük bir endişe kaynağı. Silinen fotoğrafların geri dönmesi, özellikle cihazlarını başkalarına satan kullanıcılar için ciddi riskler taşıyor. Apple’ın bu sorunu hızlı ve etkili bir şekilde çözmesi bekleniyor. Kullanıcıların ise, bu tür güncellemeleri yaparken dikkatli olmaları ve gizliliklerini koruma altına almaları önem arz ediyor.