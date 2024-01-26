Apple, iOS 17.4 Beta 1’i geliştiricilere sunarak mobil işletim sistemi üzerinde önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şirket, iOS 17.3’ü resmi olarak kullanıcılara sunmasının hemen ardından bu yeni beta sürümüyle, AB’nin Dijital Pazarlar Yasası’na uyumlu önemli güncellemeleri beraberinde getiriyor.

Bu son beta sürümü, AB’nin rekabet politikalarına yönelik çeşitli özellikleri içeriyor. Özellikle, iOS 17.4’ün App Store’u, AB standartlarına uygun bir şekilde değiştirecek olması, kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu güncelleme ile birlikte, Apple, alternatif ödeme yöntemleri için iPhone’daki NFC çipini üçüncü taraf uygulamalara açıyor.

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iOS 17.4’ün çıkışıyla birlikte, kullanıcılar uygulamaların içinde ödeme yapma imkanına kavuşacaklar. Artık Apple Pay veya Cüzdan uygulaması dışında, kullanıcılar alternatif ödeme yöntemlerini tercih edebilecekler. Bu, üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcılarının ve bankaların, Apple cihazlarındaki uygulama içi satın alma işlemlerine özel çözümler sunmalarına olanak sağlayacak.

iPhone kullanıcıları, ödeme amaçlı varsayılan bir uygulama ayarlama seçeneğine sahip olacak. NFC ödemeleri de dahil olmak üzere ödemeler, kullanıcının istediği uygulama aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu sayede kullanıcılar, dokunarak ödeme özelliğini sadece Apple Pay ile sınırlı olmaktan çıkaracaklar.

Ancak, Apple, NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açarken belirli sınırlamalar getirecek. Örneğin, iPhone’un NFC çipini kullanan uygulamaların endüstri standartlarına uygun olması ve yetkili bir Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ile geçerli bir sözleşmeye sahip olmaları gerekecek. Bu, işlemlerin güvenliğini sağlamak adına atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Apple’ın App Store üzerinde yaptığı ek değişiklikler de dikkat çekiyor. Özellikle, NFC’nin sadece AB ülkelerine ait bankacılık ve cüzdan uygulamalarında kullanılabileceği bilgisi, kullanıcıları daha fazla ilgilendirecek detaylar arasında yer alıyor.