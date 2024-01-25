Apple TSMC ilişkisi yıllardır karşılıklı olarak devam ediyor. Apple TSMC ilişkisi işlemci konusunda yeni boyutlara ulaşıyor. Apple genelde TSMC’in yeni yarı iletken üretim süreçlerinin ilk müşterisi olarak dikkat çekiyor. Bu yıl da beklenen olacak ve Apple TSMC 2nm üretim sürecinin ilk müşterisi olacak. 2nm işlemciler ilk olarak Apple iPhone akıllı telefonlarda karşımıza çıkabilir.

İçindekiler Apple TSMC 2nm Üretim Sürecini Kullanan İlk Dev Şirket Olacak

Apple TSMC 2nm Üretim Sürecini Kullanan İlk Dev Şirket Olacak

Teknoloji devi Apple, Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC’nin erken 2nm üretim kapasitesini alma konusunda önemli bir adım attı. Ortaya çıkan söylentilere göre, Apple TSMC cephesinin bu yeni üretim sürecini iPhone 17 Pro serisi için kullanmayı hedefliyor. Ancak, bu hamlenin 2025’e kadar gerçekleşmesi beklenmediğinden, şirketin hayranları bir süre daha beklemek zorunda kalabilir.

Daha önce TSMC’nin 3nm üretim sürecini A17 Pro ve M3 işlemci ailesi için kullanan Apple, 2nm teknolojisinin de kapıda olduğunu gösteriyor. Ancak, bu teknolojinin mevcut süreçlerden daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için 2025 yılına kadar beklememiz gerekebilir.

Bugün yayınlanan bir haber, Apple’ın TSMC’nin 2nm üretim kapasitesini kullanan ilk dev olacağını belirtiyor. Daha önceki söylentiler de bu kapasitenin 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürülecek iPhone 17 Pro serisi için ayrılacağını öne sürerek bu iddiaları doğrulamıştı.

Tedarik zinciri söylentileri genellikle şüpheyle karşılanır, ancak bu durumda söylentinin oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi, Apple’ın gelecekteki iPhone modellerinde daha güçlü ve enerji verimli işlemciler kullanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2025’e doğru yaklaştıkça, Apple’ın 2nm üretim sürecine olan yatırımıyla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Ancak, şu anda M3 işlemcisinin hala 3nm sürecinde olduğunu bilmekteyiz. Apple’ın bu süre zarfında daha gelişmiş teknolojilere nasıl adapte olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Apple cephesinin bu adımı, şirketin sürekli olarak sınırları zorlayarak inovasyon liderliğini sürdürme çabasının bir yansıması olarak görülüyor. 2nm teknolojisinin benimsenmesi, daha hızlı, güçlü ve enerji verimli cihazların önünü açabilir, ancak bu gelişmelerin kullanıcılara ne zaman sunulacağını kesin olarak belirlemek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

Apple TSCM ilişkisi bu adımla beraber daha da kuvvetlenecek gibi görünüyor. Apple TSMC işlemcilerinden oldukça memnunmuş gibi görünüyor. Bizler de 2nm üretim sürecine sahip ilk işlemcinin ne olacağını merak ediyoruz.

İlginizi Çekebilir: Fox TV adı neden değişti? Fox TV Now TV mi oldu? Fox TV kapatıldı mı?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple TSMC ilişkisi sizce devam edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!