Apple tarafından iPhone kullanıcıları için uzun zamandır beklenen bir güncelleme olan iOS 17.4.1 resmi olarak piyasaya sürüldü. Bu güncelleme, Apple’ın Avrupa Birliği’nde önemli değişikliklerle piyasaya sürdüğü iOS 17.4’ün ardından yaklaşık iki hafta sonra geldi, kullanıcıların bekleyişini sonlandırdı.

iOS 17.4.1, iPhone kullanıcılarına çeşitli önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunuyor. Apple, kullanıcıların güvenliği ve deneyimi için bu güncellemeyi alınması gereken bir adım olarak vurguluyor. Güncellemenin yapı numarası 21E236 olarak belirlendi ve iPhone XR/XS ve daha yeni modellerde çalışan iOS 17’yi kullanan herkes için erişilebilir durumda.

iOS 17.4.1’e geçmek isteyen iPhone kullanıcıları, Ayarlar uygulamasına giderek Genel sekmesini ve ardından Yazılım Güncelleme seçeneğini belirleyerek güncellemeyi yapabilirler.

Önceki güncelleme olan iOS 17.4, Avrupa Birliği pazarında oldukça çarpıcı yenilikler getirmişti. Bu güncelleme, alternatif uygulama mağazası desteği gibi önemli özelliklerle 5 Mart’ta yayınlanmıştı. Ayrıca, Apple Podcast’lerdeki transkript desteği, Çalıntı Cihaz Koruması ve Siri’deki iyileştirmeler gibi özellikler de iOS 17.4 güncellemesiyle kullanıcılara sunulmuştu. Yeni emojiler ve diğer birçok geliştirme de bu güncelleme paketinin bir parçasıydı.

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iOS 17.4.1 güncellemesi, kullanıcıların iPhone deneyimini daha güvenli ve sorunsuz hale getirmeyi amaçlıyor. Apple, kullanıcıların en son güvenlik ve performans iyileştirmelerinden faydalanmalarını sağlamak için güncellemeyi tüm kullanıcılara öneriyor.