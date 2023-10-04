Apple, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinin yeni sürümleri olan iOS 17.1 ve iPadOS 17.1’in ikinci beta sürümlerini geliştiriciler için kullanıma sundu. Bu güncellemeler, bir hafta önce yayınlanan ilk beta sürümlerinin ardından geliyor. iOS 17.1 Beta 2 ile iOS 17 sürümüne ilk etapta eklenmeyen özellikleri göreceğiz!

Apple, iOS 17.1 ve iPadOS 17.1’in İkinci Betalarını Geliştiricilere Sundu!

iOS 17.1 ve iPadOS 17.1’in ikinci beta sürümlerini denemek isteyen kayıtlı geliştiriciler, Ayarlar uygulamasını açarak “Beta Güncellemeleri” seçeneğine dokunabilir ve iOS 17 veya iPadOS 17 Geliştirici Beta’sına katılarak bu güncellemeleri indirebilirler. Ancak bu işlem için bir geliştirici hesabına sahip olmak gerekiyor.

Bu güncellemelerle birlikte gelen yenilikler arasında dikkat çekenler şu şekilde sıralanabilir:

Müzik İçeriklerini Favorilere Ekleme: iOS 17.1, şarkıları, albümleri, çalma listelerini, sanatçıları ve daha fazlasını favorilere ekleme seçeneği sunuyor. Favorilere eklenen içerikler, Kitaplık bölümünde saklanarak öneriler için kullanılabiliyor. Ayrıca, Kilit Ekranı’ndan müzik favorilerinize ekleme yapmanızı sağlayan Çalınıyor widget’ını kullanabilirsiniz.

iOS 17.1, şarkıları, albümleri, çalma listelerini, sanatçıları ve daha fazlasını favorilere ekleme seçeneği sunuyor. Favorilere eklenen içerikler, Kitaplık bölümünde saklanarak öneriler için kullanılabiliyor. Ayrıca, Kilit Ekranı’ndan müzik favorilerinize ekleme yapmanızı sağlayan Çalınıyor widget’ını kullanabilirsiniz. AirDrop İnternet Üzerinden Aktarım: Artık AirDrop ile dosya aktarımlarını internet üzerinden tamamlayabilirsiniz. Bu sayede dosyaları yakın mesafede olmanıza gerek kalmadan kolayca paylaşabilirsiniz.

Artık AirDrop ile dosya aktarımlarını internet üzerinden tamamlayabilirsiniz. Bu sayede dosyaları yakın mesafede olmanıza gerek kalmadan kolayca paylaşabilirsiniz. NameDrop Desteği: iOS 17.1 çalıştıran bir iPhone ile watchOS 10.1 çalıştıran bir Apple Watch kullanarak NameDrop özelliğini kullanabilirsiniz.

iOS 17.1 çalıştıran bir iPhone ile watchOS 10.1 çalıştıran bir Apple Watch kullanarak NameDrop özelliğini kullanabilirsiniz. Dinamik Ada Feneri Göstergesi: iPhone 15 Pro olmayan modeller için Dinamik Ada’da bir el feneri göstergesi eklenmiş.

iPhone 15 Pro olmayan modeller için Dinamik Ada’da bir el feneri göstergesi eklenmiş. Cüzdan Özellikleri: İngiltere’de yaşayanlar için bankalarına bağlanarak bakiyelerini ve işlemlerini görüntülemelerini sağlayan bir Cüzdan özelliği sunulmuş durumda.

Daha önceden söylediğimiz gibi, tüm iOS 17 yenilikleri şu anda iOS 17’de kullanılamıyor. Bu özellikler arasında Journal adı verilen günlük uygulaması, Apple Music çalma listeleri, AirDrop aktarımlarının internet üzerinden yapılabilmesi, Mesajlar uygulamasında çıkartmaları Tapback tepkisi olarak kullanabilme yeteneği, Mesajlar uygulamasında kaçırılan konuşmaları yakalamak için bir ok, Apple Music’te favori şarkılar çalma listesi gibi değişiklikler bulunuyor.

Apple, bu özelliklerin gelecekteki bir güncelleme ile geleceğini belirtti, bu nedenle bazı değişiklikleri gelecek iOS 17 güncellemeleriyle görmemiz muhtemel. Bu güncellemeler, Apple kullanıcıları için yeni özellikler ve daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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