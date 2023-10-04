Birçok kullanıcı Apple’ın en yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarından kaynaklanan yanıklar bildirerek olası bir aşırı ısınma sorununa işaret ediyor. Yeni iPhone 15 serisi resmi olarak piyasaya sürülmeden önce de, bazı çevreler telefonun A17 Pro çipinin çok fazla ısınmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Görünen o ki, uzmanlar endişelenmekte haklıymış! iPhone 15 aşırı ısınma sorunu yeni bir boyuta taşındı!



Kullanılamayacak Kadar Sıcak! iPhone 15 Pro Kullanıcıları Aşırı Isınma Sorunlarını Paylaşıyor!

Sosyal medyada birçok kişi, iPhone 15’lerinin aşırı ısınması nedeniyle meydana geldiğini söyleyerek kalçalarında ve parmaklarında oluşan yanıkların fotoğraflarını paylaşıyor. Bu vakaların gerçek olduğuna inanıyorlar ve bu tür sorunları gerçekten anlamak için deneyimlemenin önemini vurguluyorlar.

Apple da son günlerde aşırı ısınma sorununu kabul etti. Özellikle kullanımın ilk günlerinde iPhone 15 Pro’nun normalden daha fazla ısınabileceğini belirtiliyor. Bu, cihazın ilk kurulumunun veya geri yüklenmesinin onu daha yüksek sıcaklıklarda çalışmaya itebileceğini gösteriyor.

Bazı teknoloji uzmanları Apple’ın iPhone 15 Pro’yu daha ince ve daha hafif yapmak için verimli ısı dağılımından ödün vermiş olabileceğine inanıyor. Bu modelde ısıyı dışarı atmak için daha küçük bir alan var ve bu da aşırı ısınmaya yol açabilir. Tasarımında kullanılan yeni titanyum çerçeve de bunun bir başka nedeni olabilir. Bu malzeme ısıyı eski paslanmaz çelik çerçeveye göre daha hızlı aktarıyor ve muhtemelen soruna katkıda bulunuyor.

Apple, röportajda bu aşırı ısınma sorununun üçüncü taraf uygulamaların son güncellemeleri nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Bazı uygulamalar, özellikle Instagram, Uber ve Asphalt 9: Legends gibi popüler uygulamalar, sistemi aşırı yüklüyor gibi görünüyor. Apple, bu sorunu çözmek için bu uygulamaların geliştiricileriyle işbirliği içinde çalıştığını ifade etti. Rapora göre, Instagram bu sorunu düzeltmek için zaten bir güncelleme yayınladı.

Apple, iPhone 15 Pro modellerinin ilk birkaç gün boyunca beklenenden daha sıcak çalışabileceğini, ancak bu durumun yeni telefonların normal bir davranışı olduğunu ve geçici bir durum olduğunu söyledi. Şirket, aşırı ısınma sorununun iOS 17.1 güncellemesi ile çözüleceğini belirtti. Ayrıca, iOS 17.0.3 gibi daha küçük bir yazılım güncellemesiyle sorunu daha hızlı düzeltebileceklerini de ekledi.

Apple, aşırı ısınmanın donanım kaynaklı bir sorun olmadığını ve telefonların uzun vadeli performansını etkilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, iPhone 15 Pro’nun tasarımında yer alan titanyum çerçeve ve alüminyum alt yapıların soruna katkıda bulunmadığını belirtti.

Teknoloji dünyasında sık sık ilkleri yaşatan Apple, bu kez de dünyanın ilk 3nm çipi olan A17 Pro’yu iPhone 15 Pro modellerinde kullanıyor. Ancak bu yüksek performansın bir bedeli olabilir. Bu bedel de ne yazık ki aşırı ısınma olarak karşımıza çıkmış gibi görünüyor.

A17 Pro, sadece Apple için değil, dünya genelinde teknoloji endüstrisi için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Ancak bu çip, performansı artırırken cihazın aşırı ısınmasına neden oluyor gibi görünüyor. TSMC tarafından üretilen bu çip, dünyanın ilk 3nm çipi olma özelliğini taşıyor. Bu, daha fazla güç demek, ancak aynı zamanda daha fazla ısınma demek.



Apple, yayınlayacağı güncellemede herhangi bir throttling olmayacağını, yani ısınmayı azaltmak için performansın düşürülmeyeceğini söylüyor. Ne yazık ki iOS kapalı bir ekosistem olduğu için bunu doğrulamanın pek fazla yolu yok. Belki cihazların performans testi sonuçları bize bu konuda bir ipucu verebilir. Bunu gelecekte göreceğiz.

Şu an için bu sorundan etkilenen kaç kullanıcı olduğu net değil, ancak Apple’ın yakın gelecekte bu sorunu çözeceği bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 Pro ve Pro Max neden ısınıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!