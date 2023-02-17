Cupertinolu teknoloji devi Apple, Haziran ayında karşımıza iOS 17 güncellemesi ile çıkacak. Bu kadar az bir süre kalmışken yeni sürüme bugün Apple’dan iOS 16 hakkında bilgiler geldi. Yapılan ilk açıklamaya göre iPhone söz konusu olduğunda yeni işletim sistemi yüzde 72′lik bir kullanıma sahip durumda.

Diğer cihazların %20‘si iOS 15 ile çalışıyor ve %8‘i ise daha eski sürümleri kullanıyor. Apple ayrıca son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’lar için istatistikler sunuyor. iPad söz konusu olduğunda ise sırasıyla %50, %37 ve %13’lük kullanıma sahip Yani, daha birçok iPad sahibi herhangi bir nedenle iPadOS 16’ya güncelleme yapmadı. Çünkü iPadOS 16‘da gözle görünür dişe dokunur bir yenilik olmadı.

iOS 16’nın sonuçlarının iOS 15 ile karşılaştırılması doğru bir şekilde yapılmayacak. Çünkü Apple geçen yıl Ocak ayında yayınlanan istatistiklere gelince, yani sistem şu anda iOS 16’dan daha az piyasadaydı. Ancak yine de, iOS 15’in yüzde 63 kullanım oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Apple’ın Haziran ayındaki WWDC 23 etkinliğinde tanıtacağı iOS 17 güncellemesi yine büyük çaplı yeniliklere ev sahipliği yapmayabilir. Yeni güncelleme daha çok performans ve belli başlı büyük yenikliklere odaklanacak. iPhone 15 serisinden de referanslar göreceğimiz bu güncelleme, Haziran ayında test sürecine girecek.

Eylül ayına geldiğimizde ise iPhone 15’lerin tanıtımından sonra güncelleme resmi olarak yayınlanacak. iOS 17’nin artık iPhone X ve sonrası modellere gelmesi bekleniyor. Eğer büyük çaplı yenilik olursa güncelleme iPhone XS ve sonrası ile de sınırlı kalabilir.