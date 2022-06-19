Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen WWDC2022 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde yeni iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura işletim sistemlerini tanıttı. Bu büyük güncellemeler, beraberinde birçok yenilik getirmişti.

Özellikle iOS 16’nın getireceği yenilikler merak ediliyordu. Kilit ekranı özelleştirmesi, iMessage’da mesaj silme gibi büyük yeniliklere ev sahipliği yapan iOS 16’nın beta sürümü, Apple’ın etkinlikte bahsetmediği yeni bir özelliği beraberinde getiriyor. Bu özellik sayesinde, Apple’ın robotları, internet sitelerine sizin robot olmadığınızı kanıtlayabilecek!

Otomatik Olarak CAPTCHA Doldurabiliyor!

Varsayılan olarak açık şekilde gelen bu özellik sayesinde iCloud sistemi, internet sitelerinde ziyaretçilerin robot olmadığını kanıtlamak için kullanılan CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi) sorularını otomatik olarak çözebiliyor. Bu özellikle beraber, kullanıcıların bazı durumlarda oldukça sinir bozucu olabilen CAPTCHA soruları ile uğraşmaması amaçlanıyor. Eğer planlandığı gibi çalışırsa, bu özelliğin oldukça yararlı olacağı söylenebilir.

Burada ironik olan şeyin, robot testlerini doğrulayan sistemin de bir robot olması. Bu özelliğin çalışma prensibi ve hangi koşullarda çalıştığı ise gizemini koruyor. Yeni özelliği denemek isteyen iOS 16 geliştirici betası kullanıcıları, cihazlarında “Parola ve Güvenlik” sekmesine tıkladıktan sonra listenin en sonuna giderek bu özelliği deneyimleyebilirler.

Yeni iOS sürümünün halen beta aşamasında olduğunu ve bir süre daha beta sürümler ile yoluna devam edeceğini söylemek mümkün. iOS 16’nın geliştirici betası sürümünü denemek isteyen kullanıcıların, Apple’ın geliştirici programına üye olması ve yıllık olarak belirli bir üyelik ücreti ödemesi gerekiyor.

Herhangi bir üyelik ücreti ödemek istemeyen kullanıcıların ise halka açık beta sürümlerini beklemesi gerekiyor. Apple, halka açık beta sürümlerinin ilkinin Temmuz ayında yayınlanacağını belirtmişti.

Beta sürümleri, günlük kullanımlara uygun olmadığı ve bazı cihazlarda kritik hatalara neden olabileceği için günlük olarak kullandığınız cihazlarınıza bu sürümlerin yüklenmesi Apple tarafından önerilmiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özelleştirilebilen kilit ekranı gibi büyük yeniliklere ev sahipliği yapan iOS 16 sürümünde en çok beğendiğiniz yenilik hangisi oldu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: iOS 16 Artık iPhone’larda 29 Yerel Uygulamayı Kaldırılmasına İzin Verecek!