iOS 16’daki bazı iPhone modelleri, durum çubuğunda pil yüzdesini görüntülemeyecek.

Eski nesil iPhone’ların kullanıcılarından, iPhone pil yüzdesini doğrudan durum çubuğunun altında göstermelerine izin verme konusunda artan bir talep vardı, ancak Apple bu isteklere tam olarak olumsuz yaklaştı. Bu nedenle, pil yüzdesi göstergesi birkaç iPhone modelinin durum çubuğunun altında görünmeyecektir.

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Apple güncellenmiş bir destek belgesinde, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini’nin durum çubuğunda pil yüzdesini göstermeyeceğini söylüyor. Apple, bu iPhone modellerinin neden kullanışlı özelliği desteklemediği konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

iOS 16 ile kullanıcılar, durum çubuğundaki pil yüzdesini Ayarlar > Pil > Pil Yüzdesi aracılığıyla açabilir. iOS 16 güncellemesinden önce, kullanıcıların Kontrol Merkezi’nde görüntülemek için aşağı kaydırması gerekiyordu.

İçindekiler iOS 16 Kullanıma Sunuldu

iOS 16 Kullanıma Sunuldu

iOS 16 işletim sistemi kullanıma sunuldu. Apple’ın işletim sisteminin yeni sürümü, kilit ekranına yenilenmiş bir görünüm ve videolardaki metinleri okuma yeteneği gibi yeni işlevler getiriyor.

Kaynak: Apple