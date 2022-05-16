Apple bu yıl yeni iOS sürümü iOS 16’yı piyasaya sürecek. iOS 16, mevcut iOS 15’in halefi olacak ve birkaç yeni özellik ve iyileştirme ile gelecek. Bloomberg’in Apple uzmanı Mark Gurman, işletim sisteminin artık sistemle yeni etkileşim yolları ve yeni Apple uygulamalarını içerecek.

Gurman “Power On” haber bültenindeki bir rapora göre, iOS 16’nın sistemle yeni etkileşim yolları ve yeni Apple uygulamalarının üzerinde çalışacağını dile getirdi. Gurman ayrıca, önümüzdeki haftalarda şirketin Dünya Çapında Geliştirici Konferansı (WWDC) sırasında duyurulacak olan iOS ve iPadOS‘un yakında piyasaya sürülmesi için Apple’ın nelere sahip olduğu hakkında daha fazla ayrıntı sundu.

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Gurman, iOS 16’nın çok önemli kozmetik değişiklikler getirmeyeceğini, ancak yeni etkileşim yolları ve “Yeni Apple Uygulamaları” içereceğini söyledi.

“Apple’ın yazılımı tamamen yeniden tasarlamasını beklemesem de sistemde büyük değişiklikler, yeni etkileşim yolları ve bazı yeni Apple uygulamaları olmalı. watchOS 9 ile ilgili haberler de önemli olacak” dedi.

Ayrıca WatchOS 9’un geçen yılki WatchOS 8’e göre önemli bir güncelleme olacağını da sözlerine ekledi. Daha önce iOS 16 için yenilenmiş bir bildirim sistemi ve yeni sağlık ve fitness izleme özelliklerinin çalıştığını bildirmişti.

Apple’ın önümüzdeki ay WWDC 2022 sırasında iOS 16’yı piyasaya sürmesi bekleniyor ve bu yıl içinde, muhtemelen şirketin iPhone 14 serisini piyasaya sürdüğü sıralarda piyasaya sürülecek. Neler düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmından bize bildirin.