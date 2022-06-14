Apple, yıllık geliştirici konferansı WWDC 2022‘de iPhone işletim sistemi iOS 16‘nın yeni bir sürümünü tanıttı. Apple, akıllı telefonlarına Mesajlar’daki sohbetleri düzenleme veya silme veya yinelenen fotoğrafları hızlı bir şekilde kaldırma gibi birçok özellik eklemiş olsa da Galeriyi karıştıran güncelleme, Android’deki kullanıcıları etkilememiş gibi görünüyor.

Android Central, Apple konferansından sonra okuyucularıyla röportaj yaptı. iOS 16’nın platformları bir iPhone’a değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda, Android kullanıcıları, güncellemenin onları akıllı telefonlarını değiştirmeye ikna etmediğini geniş çapta duyurdular.

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iOS 16, Android’de kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı

13.893 topluluk oylamasına göre, yaklaşık %63‘ü Android’de kalacaklarını söyledi. Ancak, kullanıcıların yaklaşık %24‘ü iOS 16’daki yenilikleri merak ettiklerini söylerken, seçmenlerin %13‘ü zaten bir iPhone’a sahipti.

iOS 16’nın özellikleri bu nedenle Android akıllı telefon kullanıcılarını ikna edemedi. Birçoğu Apple’ın sunduğu yeniliklerle alay etti ve Apple’ı birkaç yıldır Android’de bulunan özellikleri kopyalamakla suçladı. Nitekim Apple, örneğin iOS 16’da, Android’de çok uzun süredir mevcut olan bir özellik olan kilit ekranını kişiselleştirme olasılığını tanıttı. Apple ayrıca nihayet iPhone’lara Nintendo Switch Joy-Con uyumluluğunu da tanıttı.

Ancak, iOS 16’nın tüm yeni özellikleri, Android’in zaten çok iyi yaptığı şeylerin basit kopyaları değildir. Apple, güvenlik yamalarının artık iPhone’lara otomatik olarak yükleneceğini ve bunun rakiplerine kıyasla güvenliklerini büyük ölçüde artıracağını özellikle duyurdu.

Şu an için Android kullanıcılarının bu yeni iOS 16 sürümünde Apple kullanıcılarını kıskanacak pek bir şeyi yok gibi görünüyor. Apple’ın iOS 17 için gelecek yıl l inovasyon yoluna devam etmesi umulmaktadır. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.