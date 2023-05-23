Apple birkaç gün önce iOS 16.5’i yayınladı. Yeni sürüm birkaç önemli güvenlik yaması sunduğu için iPhone’unuzu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yükseltmeniz öneriliyordu. Genel halka sunulan iOS 16.5’in yanında, Apple geliştiriciler için iOS 16.6 beta 1’i de yayınladı. Yeni beta, Apple’ın geçen yılın sonlarında duyurduğu iMessage İletişim Anahtarı Doğrulama güvenlik özelliğini içeriyor. İşte yeni güvenlik özelliğine ait detaylar!

Apple Güvenlik Konusunda Yine Bir Adım Attı!

Apple iPhone’un güvenliğini ve gizliliğini her fırsatta geliştiriyor. iMessage İletişim Anahtarı Doğrulama özelliği pek de şaşırtıcı değil. Bu, pek çok kişinin hassas iMessage konuşmalarını kimsenin dinlemediğinden emin olmak için ihtiyaç duyacağı türden bir özellik. Ancak bu özellik herkes için değil ve kriterlere uyup uymadığınızı bu yazımızda sizlere açıklayacağız.

Apple, iMessage İletişim Anahtarı Doğrulama özelliğini Aralık ayı başında Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları ve iCloud için Gelişmiş Veri Koruması ile aynı anda duyurdu. iCloud için Gelişmiş Veri Koruması, iCloud yedeklemelerinizi şifrelemenize izin verdiği için oldukça beklenen bir özellikti. Ancak asıl öne çıkan gelişme, iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması olmuştu.

Şirket iMessage İletişim Anahtarı Doğrulamasını dijital saldırıların hedefi olma riski taşıyan iPhone kullanıcıları için tasarladı. Apple, “Gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve hükümet üyeleri gibi olağanüstü dijital tehditlerle karşı karşıya olan kullanıcılar, yalnızca amaçladıkları kişilerle mesajlaştıklarını doğrulamak için bu özelliği kullanabilirler.” açıklamasını yaptı.

Bu özellik ilk iOS 16.6 beta sürümüne kadar etkinleştirilmemişti. Artık iMessage İletişim Anahtarı Doğrulama özelliğini en son beta sürümünde bulabilseniz de, özellik henüz işlevsel görünmüyor.

iPhone için iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, Apple bir iMessage görüşmesinde olası bir izinsiz giriş tespit ederse otomatik uyarılar gönderecek. iMessage ve FaceTime konuşmaları her zaman uçtan uca şifreleniyor. Ancak akıllı telefon platformları her zaman saldırı altında, bu nedenle ekstra güvenlik önlemleri kesinlikle işe yarayabilir.

Bazı kötü niyetli kişiler, belirli kişileri gözetlemenin yollarını bulabilir. Bu nedenle her büyük iOS sürümünde güvenlik iyileştirmelerine ihtiyaç duyuluyor. iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, görüşmedeki her iki taraf da bu özelliği etkinleştirdiği sürece istenmeyen kişilerle mesajlaşılmasını engelleyecektir.

iMessage İletişim Anahtarı Doğrulama özelliğini etkinleştiren kullanıcılar arasındaki konuşmalar, devlet destekli bir saldırgan gibi son derece gelişmiş bir saldırganın bulut sunucularını ihlal etmeyi başarması ve bu şifrelenmiş iletişimleri dinlemek için kendi aygıtını yerleştirmesi durumunda otomatik uyarılar alıyor.

Apple ayrıca kullanıcıların bir İletişim Doğrulama Kodunu yüz yüze, FaceTime aracılığıyla veya güvenli bir aramada karşılaştırabileceklerini söyledi. Apple’ın bu yeni güvenlik özelliği, devlet sırrı niteliğinde bilgileri konuşmalarda kullananlar için bir rahatlama kaynağı olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iMessage kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!