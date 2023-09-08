Apple, kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilen ve kötü amaçlı yazılımın yüklenmesine olanak tanıyan güvenlik açıklarını gidermek üzere yeni güvenlik güncellemelerini yayınladı. Bu güncellemeler, iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, macOS 13.5.2 ve watchOS 9.6.2 olarak karşımıza çıkıyor. İşte giderilen açıklar!

Apple, Kötü Amaçlı Yazılım Tehditlerine Karşı Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı!

Bu güvenlik açıkları, Toronto Üniversitesi Munk Küresel İlişkiler ve Kamu Politikası Okulu’ndaki Citizen Lab tarafından bildirildi. Citizen Lab, bu güvenlik açıklarının ciddi olduğunu vurguluyor. Buna göre Safari, Mesajlar, WhatsApp gibi birçok birinci ve üçüncü taraf uygulamada görüntü veya ek yoluyla güvenlik açıkları istismar edilebiliyor.

Citizen Lab, bu açıklardan birinin “NSO Group’un Pegasus paralı casus yazılımını yaymak için kullanıldığını” belirtiyor ve bu açığın, uzun süredir kullanılan benzer açıkların sonuncusu olduğunu ekliyor.

Bu tür güvenlik açıklarına karşı daha fazla koruma sağlamak isteyen kullanıcılar için önerilen adımlar arasında Kilitleme Modu’nun etkinleştirilmesi yer alıyor. Bu mod, fotoğraf ve video gibi eklerin cihaza ulaşmasınuı engelliyor ve bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakarak saldırganların bu tür güvenlik açıklarını kullanabilecekleri saldırı yöntemlerini azaltıyor.

Citizen Lab, “Apple’ın Güvenlik Mühendisliği ve Mimarisi ekibinin de bize teyit ettiği üzere, Kilitleme Modunun bu saldırıyı engellediğine inanıyoruz.” açıklamasıyla bu bilgileri destekliyor.

Bu güncellemeler, Eylül ayında düzenlenecek olan Apple ürün duyuru etkinliği öncesinde piyasaya sürülen son güncellemelerden biri olabilir ve kullanıcıları kötü niyetli yazılımlardan korumayı amaçlıyor.

Güncellemenin kısa süre içerisinde cihazınıza otomatik olarak ulaşması ve yüklenmesi gerekiyor, ancak bu süreç bazen birkaç gün alabiliyor. Bunun yerine Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek güncellemeyi elle yapabilir ve iOS 16.6.1’i en kısa sürede deneyebilirsiniz.

Asıl yenilikler ise heyecanla beklenen iOS 17 sürümüne kalmış durumda. Eylül ayında düzenlenmesi beklenen, ancak biraz sarkacağı iddia edilen etkinlikte iOS 17 ve iPadOS 17’nin genel kullanıcıya sunulması bekleniyor. Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edenler, Eylül ayında düzenlenecek Wonderlust etkinliğiyle birlikte iOS 17 ve iPadOS 17’nin heyecanını yaşamak için de sabırsızlanıyorlar.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 13T Serisi Daha Tanıtılmadan Türkiye’de Satışa Çıktı! Dünya Bizi Konuşuyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni güncellemeyi yükleyecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!