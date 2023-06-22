Apple, iPhone için iOS 16.5.1, iPad için iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1‘in yanı sıra watchOS 9.5.2‘yi de içeren bir dizi güvenlik açığını gideren bir dizi önemli güncelleme yayınladı.

Güvenlik sorunları ele alınan sürümde, eski cihazlar için de bir dizi başka güncelleme yayınladı; bunlar arasında iOS 15.7.7, iPadOS 15.7.7, macOS Monterey 12.6.7, macOS Big Sur 11.7.8 ve watchOS 9.8.1 yer alıyor. Yazılım açıklarına ilişkin detayları aşağıda görebilirsiniz.

Apple’ın güncelleme notlarında açıkladığı gibi, güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılar için öneriliyor. Ayrıca Lightning – USB 3 Kamera Adaptörü ile şarj etmeyi engelleyebilecek bir hata da gideriliyor.

İlginizi çekebilir: iPhone SE Çıkış Tarihi ile İlgili Yeni Gelişme

Apple’ın güvenlik destek belgesine göre, bu güncelleme, bilgisayar korsanları ve kötü niyetli kişiler tarafından sisteme saldırılar için kullanılabilecek iki güvenlik açığı için düzeltmeler getiriyor.

Çekirdek ayrıcalıklarıyla keyfi kod yürütülmesine yol açabilecek bir çekirdek açığı, tamsayı taşması için geliştirilmiş girdi doğrulaması ile ele alınmıştır. Apple, bu sorunun iOS 15.7’den önce yayınlanan iOS sürümlerine karşı aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdar olduğunu söylüyor.

Ayrıca, kötü niyetle hazırlanmış web içeriğinin kod yürütmesine izin verebilecek bir WebKit güvenlik açığı da yer alıyor.

Apple ayrıca iOS 16 işletim sistemine yükseltemeyen iPhone kullanıcıları için iOS 15.7.7 güvenlik güncellemesini yayınladı.

iOS 16.5.1 ve iPadOS 16.5.1, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girilerek uygun iPhone ve iPad’lere kablosuz olarak indirilebilir.