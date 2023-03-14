Apple bildiğiniz gibi şu anda iOS 16.4’ün beta testini geliştiricileri üzerinde yapıyor. Bu güncelleme iPhone kullanıcıları için bir dizi yeni özellik ve değişiklik içeriyor. Peki, iPhone sahiplerinin merakla beklediği iOS 16.4 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Güncellemenin yayınlanma tarihine geçmeden önce gelin iOS 16.4 ile gelecek yeniliklere bir göz atalım.

iOS 16.4’teki en popüler yeni özelliklerden biri yeni emojilerin eklenmesi oluyor. Bu yeni emojiler Temmuz 2022’de duyurulan Emoji Güncellemesi 15.0 için Unicode Standardının bir parçası olacak. Yeni emojiler arasında titreyen bir yüz , kaz , sümbül ve sade pembe kalp simgeleri yer alıyor. Bu yeni emojiler ayrıca macOS 13.3, watchOS 9.4 ve iPadOS 16.4’ün en son beta sürümlerine dahil olacak.

iOS 16.4 ile Apple, iOS beta profillerini paylaşma konusunda sıkı önlemler alıyor. Geçmişte, herkes cihazına beta profilini yükleyerek en son iOS betalarını indirebilirdi. Bu, özellikle, insanların bir geliştirici hesabı olmadan bile iOS’un geliştirici beta sürümünü yükleyebileceği anlamına geliyordu. Ancak iOS 16.4’te, beta kayıt işlemi bir geliştiricinin Apple Kimliğine bağlanacak ve doğrudan Ayarlar uygulamasından erişilecektir:

iOS ve iPadOS 16.4 beta ile başlayarak, Apple Geliştirici Programı üyeleri, doğrudan Ayarlar’da Yazılım Güncelleme’den geliştirici betalarını etkinleştirmek için yeni bir seçenek görecekler.

iOS 16.4, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki T-Mobile kullanıcıları için 5G Bağımsız özelliğini de etkinleştirir . Özellikle, 5G SA, 3Gbps’ye kadar çılgınca yüksek hızlar sunabilir ve iPhone, teknolojiden yararlanacak bir sonraki cihaz olabilir. 5G SA, Brezilyalı taşıyıcılar Vivo ve TIM Brezilya ile Japon taşıyıcı Softbank tarafından da desteklenmektedir.

WebKit blogunda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi iOS 16.4, Ana Ekran web uygulamalarının HTML5 standart Web Push API aracılığıyla ilk kez rozetler dahil push bildirimlerine erişmesini sağlar.

iOS 16.4’te, Apple Books uygulaması ikonik sayfa çevirme animasyonuna yeniden kavuştu. Bu animasyon, Apple, Books uygulamasını iOS 16’nın ilk sürümüyle yeniden tasarladığında kaldırıldı.

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iOS 16.4 şu anda üçüncü geliştirici ve genel beta sürümünde ve dördüncü beta bu hafta en kısa sürede yayınlanabilir. Bu yüzden nihai sürümün Mart ayının sonlarına doğru herkes için indirime sunulması bekleniyor. Güncelleme çıktığında sizlere aktaracağız. Takipte kalın.