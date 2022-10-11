Apple’ın iOS 16 güncellemesi, bazı hatalarla beraber gelmişti. Bildirimlerin gelmemesi ya da geç gelmesi, Mail uygulamasının çökmesi gibi sorunlarla gündeme gelen iOS 16 sürümü için yeni bir hata düzeltme güncellemesi yayımlandı. Bu güncelleme ile beraber şikayetlerin birçoğu giderilecek gibi görünüyor!

Bildirim Sorunu Çözülüyor!

Yaklaşık olarak 1 GB boyutuyla oldukça büyük diyebileceğimiz bu güncelleme, özellikle iPhone 14 modelleride görülen bazı sorunları çözmeyi hedefliyor.

Güncellemeyle beraber,

iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerini etkileyen bildirimlerin geç gelmesi ya da hiç gelmemesi.

Bazı iPhone 14 modellerinde, Apple CarPlay ile çağrı alındığında mikrofondan düşük ses gitmesi.

iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kameranın geç açılması.

Mail uygulamasının bazı durumlarda çökmesi.

sorunlarının çözüldüğü ifade ediliyor.

Birçok sorunun çözüldüğü bu güncellemeyi cihazlarınıza yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Cihazınızı güncellemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi sekmesine gitmeniz yeterli.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 16’yı beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Apple, A16 Bionic İşlemcileri A15 Bionic’in 2.4 Katı Fiyata Alıyor!