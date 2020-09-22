iOS 14.2 ve iPad OS 14.2 Public Beta yayınlandı

Apple, iOS 14.2 ve iPad OS 14.2 Public Beta sürümlerini yayınladı. Birçok yenilik vaat eden iOS 14 ve iPad OS 14 geçtiğimiz hafta resmi olarak yayınlanmıştı. Ancak yeni işletim sistemleri, yeniliklerle birlikte hataları da beraberinde getirdi. iOS 14’ün çıkışından daha bir hafta geçmeden yeni versiyonun public betası yayınlandı.

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iOS 14.2 yenilikleri

iOS 14 ve iPad OS 14 geçtiğimiz hafta yapılan Apple etkinliğinin ardından resmi olarak yayınlanmıştı. Yeni işletim sistemi sürümleri birçok yeniliğin yanı sıra birçok farklı hatayı da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Apple, yeni versiyon üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. iOS 14 ve iPad OS 14’ün çıkışının üzerinden henüz bir hafta dahi geçmemişken yeni sürümlerin public betası yayınlandı. Betadaki bazı yenilikler dikkat çekiyor.

iOS 14.2 ile birlikte kontrol merkezine Shazam ile entegre çalışan yeni müzik tanıma fonksiyonu ekleniyor. Bu sayede çevrede çalan bir şarkıyı çok daha hızlı bir şekilde öğrenmek mümkün oluyor. Kontrol merkezindeki müzik bölümünde de yenilikler mevcut. Artık müzik çalmazken son çalınanları görmek mümkün olacak. Ayrıca yenilenen AirPlay arayüzüyle birlikte, AirPlay 2 destekli cihazlara bağlanmak daha kolay bir hale geliyor.

Pandemi sebebiyle sosyal mesafe günümüzde en önemli konular arasında. Kameraya yeni eklenen ‘insan tespiti’ modu ile birinin sizden ne kadar uzakta olduğunu görebileceksiniz. Yeni sürüm, yeniliklerin yanı sıra birçok hata gidermesini de içinde barındırıyor. iOS 14.2 Public Beta’ya iOS 14 güncellemesini alan bütün Apple kullanıcıları katılabilir.