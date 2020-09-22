Akıllı Telefonlar
iOS 14.2 ve iPad OS 14.2 Public Beta yayınlandı
Apple, iOS 14.2 ve iPad OS 14.2 Public Beta sürümlerini yayınladı. Birçok yenilik vaat eden iOS 14 ve iPad OS 14 geçtiğimiz hafta resmi olarak yayınlanmıştı. Ancak yeni işletim sistemleri, yeniliklerle birlikte hataları da beraberinde getirdi. iOS 14’ün çıkışından daha bir hafta geçmeden yeni versiyonun public betası yayınlandı.
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iOS 14.2 yenilikleri
iOS 14 ve iPad OS 14 geçtiğimiz hafta yapılan Apple etkinliğinin ardından resmi olarak yayınlanmıştı. Yeni işletim sistemi sürümleri birçok yeniliğin yanı sıra birçok farklı hatayı da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Apple, yeni versiyon üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. iOS 14 ve iPad OS 14’ün çıkışının üzerinden henüz bir hafta dahi geçmemişken yeni sürümlerin public betası yayınlandı. Betadaki bazı yenilikler dikkat çekiyor.
iOS 14.2 ile birlikte kontrol merkezine Shazam ile entegre çalışan yeni müzik tanıma fonksiyonu ekleniyor. Bu sayede çevrede çalan bir şarkıyı çok daha hızlı bir şekilde öğrenmek mümkün oluyor. Kontrol merkezindeki müzik bölümünde de yenilikler mevcut. Artık müzik çalmazken son çalınanları görmek mümkün olacak. Ayrıca yenilenen AirPlay arayüzüyle birlikte, AirPlay 2 destekli cihazlara bağlanmak daha kolay bir hale geliyor.
Pandemi sebebiyle sosyal mesafe günümüzde en önemli konular arasında. Kameraya yeni eklenen ‘insan tespiti’ modu ile birinin sizden ne kadar uzakta olduğunu görebileceksiniz. Yeni sürüm, yeniliklerin yanı sıra birçok hata gidermesini de içinde barındırıyor. iOS 14.2 Public Beta’ya iOS 14 güncellemesini alan bütün Apple kullanıcıları katılabilir.
Akıllı Telefonlar
LG W11, Google Play Console üzerinde görüntülendi!
LG yeni akıllı telefonu W11 ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Giriş seviye akıllı telefon Google Play Console üzerinde görüntülendi.
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Giriş seviye akıllı telefon LG W11 Google Play Console’da görüntülendi!
LG çıkardığı yeni akıllı telefon modelleri ile piyasada alternatif olmaya devam ediyor. Eski günlerine dönmek isteyen akıllı telefon üreticisi, yeni bir giriş seviye akıllı telefon çıkarma hazırlığında. Google Play Console üzerinde görüntülenen LG W11, yeni detaylar ile karşımıza çıktı. Bazı teknik özellikleri belli olan cihaz, Neo11LM kod adıyla listelendi. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Helio P22 işlemcisinden alacak. 3 GB RAM ile piyasaya çıkacağı öğrenilen akıllı telefonun depolama seçenekleri henüz bilinmiyor.
Tasarım detayları henüz belli olmayan akıllı telefon, Google Play Console’da ortaya çıkan görsele göre damla çentik ile kullanıcılarını karşılayacak. Ekran boyutu bilinmez iken HD+ panele sahip olacak ekranın 720×1600 çözünürlüğe sahip olacak. Android 10 ile gelecek akıllı telefonun, geçtiğimiz günlerde FCC sertifikası alan LM-K310IM kod adlı cihaz olduğu da iddia ediliyor. Eğer iddialar doğruysa akıllı telefon 3900 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak. Giriş seviye telefon rekabetine giren ve önemli bir alternatif olmayı amaçlayan cihazın fiyatının da oldukça uygun olması bekleniyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 SE, resmi olarak tanıtıldı!
Oppo Reno 4 SE olarak adlandırılan Reno 4 serisinin yeni fiyat/performans odaklı ürünü bugün resmi olarak piyasaya sürüldü. Bu yeni telefon hızlı şarj, tasarım ve video kaydında kullanıcılara tamamen yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı değerlendirildiğinde oldukça kullanıcı dostu olduğunu söyleyebiliriz.
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Oppo Reno 4 SE hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Reno 4 SE, 6,43 inçlik FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihaz, MediaTek Dimensity 720 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti çift modlu 5G‘yi destekliyor. Telefon kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 işletim sistemi ile çıkacak. Reno 4 SE, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanına sahip. 8/128 GB olan model 2499 Yuan(369$), 8/256 GB olan model ise 2799 Yuan(414$) üzerinden satışa çıkacak. Her iki model de 25 Eylül’de resmi olarak satışa çıkacak.
Reno 4 SE, 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.300 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. Cihaz 10 dakikada %41 düzeyine, 37 dakikada ise tam şarja ulaşacak. 65W süper flaş şarj, düşük voltaj ve yüksek akım kullandığı için enerji verimliliğini en üst düzeye taşır. Telefonun TUV Rheinland tarafından şarj güvenliği sertifikası da bulunuyor.
Reno 4 SE, ön tarafta 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ile geliyor. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü yazılım desteği ile 108 MP kalitesinde fotoğraf çekebilen bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Telefonun kameraları yapay zeka ile pek çok renk ayarı ve kalite ayarını yapabiliyor. Gece modu ise özel olarak telefon üzerinde çalışılan noktalardan. Gece modunda parazit azaltma ve dinamik aralık iyileştirme adına pek çok yenilik bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 20 serisi resmi olarak duyuruldu!
Realme, Mayıs ayında uygun bütçeye yönelik Narzo adlı yeni bir akıllı telefon serisi duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde bazı teknik detayları ortaya çıkan Realme Narzo 20 serisi, toplam 3 farklı model ile resmi olarak tanıtıldı!
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Realme Narzo 20 serisi tanıtıldı: 90Hz ekran ve dörtlü kamera!
Özellikle Hindistan pazarında ilgi çeken serinin yeni halkaları, giriş ve orta seviye telefon arayanlar için başarılı alternatifler sunuyor. Serideki telefonlardan Narzo 20A giriş modelini oluştururken, Narzo 20 de yüksek batarya kapasitesiyle kullanım ömrüne odaklanıyor. Üçüncü ve son telefon olan Narzo 20 Pro ise ekran ve kamera yetenekleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.
Realme Narzo 20 Pro özellikleri
Narzo 20 serisinin en güçlü sürümü olan Pro versiyonu, markanın bir diğer telefonu Realme 7 ile aynı tasarımı paylaşıyor. Ancak düşük maliyeti sağlamak için kamera ve batarya tarafında bazı kırpmalara gidilmiş. 6.5 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan Realme Narzo 20 Pro, 90Hz tazeleme değeriyle dikkat çekiyor. Gücünü MediaTek Helio G95 işlemciden alan telefonun 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere 2 farklı seçeneği bulunuyor.
Kamera tarafında dörtlü arka kamera paketini benimseyen Narzo 20 Pro, Realme 7’ye göre daha mütevazi bir kurulum sunuyor. 48+8+2+2 megapiksel çözünürlüklü arka kamerada ultra geniş açı, monokrom ve derinlik yardımcı sensörleri yer alıyor. 16 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ise ekran deliğinin içerisine gizleniyor ve Sony IMX471 sensör ile destekleniyor.
4.500 mAh kapasiteli bir bataryayla gelen Realme Narzo 20 Pro’da 65W SuperDart hızlı şarj desteği mevcut. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak olan telefonun 6 GB RAM + 64 GB depolamaya sahip versiyonu 170 Euro’dan satışa sunulacak. 8 GB RAM + 128 GB depolamalı üst sürüm ise 195 Euro fiyat etiketiyle raflarda olacak.
Realme Narzo 20 özellikleri
Serinin ortanca modeli Narzo 20 ise Realme’nin giriş seviyesi telefonlarıyla paralel bir tasarım izliyor. Buna karşın telefonun sunduğu özellikler ise daha çok giriş-orta seviyeye göz kırpıyor. 6.5 inç boyutunda HD+ IPS ekrana sahip olan Narzo 20, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio G85 işlemciden alıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ise telefonun kendi içindeki versiyonlarını oluşturuyor.
Realme Narzo 20, kamera tarafında ise üçlü arka kamera deneyimi vadediyor. 48+8+2 megapiksel çözünürlüklü arka kamerada yardımcı sensör olarak 119 derece ultra geniş açı ve makro lens destek veriyor. 8 megapiksellik ön kamera da ekran çentiğinin içerisine gizleniyor.
6.000 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olan Narzo 20, USB-C çıkışında 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu yönden biraz hayal kırıklığı yaratan telefonda Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Son olarak 64 GB depolamalı versiyonun 120 Euro, 128 GB depolamalı sürümün ise 130 Euro fiyat etiketiyle bulunabileceğini belirtelim.
Realme Narzo 20A özellikleri
Serinin son telefonu olan Realme Narzo 20A, tasarımı ve özellikleriyle Narzo 10A’yı referans alıyor. İki telefonu birbirinden ayıran en önemli farklılık ise işlemci tarafında göze çarpıyor. Narzo 10A’da MediaTek Helio G70 işlemci bulunurken, Realme Narzo 20A ise Qualcomm Snapdragon 665’i kullanıyor.
6.5 inçlik HD+ IPS ekran kullanan Narzo 20A, Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor. 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ise işlemciye destek veriyor. 12+2+2 megapiksel çözünürlüklü üçlü kameraya sahip olan Realme Narzo 20A’nın yardımcı sensörleri monokrom ve portre modu özelliklerini taşıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve sanal ekran flaşıyla destekleniyor.
5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın güç verdiği Realme Narzo 20A, günümüze göre yavaş kalan 10W değerinde şarj olabiliyor. Ayrıca telefonun bağlantı tarafında USB-C yerine microUSB desteği mevcut. 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip versiyonun fiyatı 100 Euro olarak belirlenirken, 4 GB RAM + 64 GB depolamalı sürüm ise 110 Euro’dan satışa sunulacak.