iOS 14, yeniden başlatma sonrası varsayılan uygulamaları sıfırlıyor

iOS 14 ve iPadOS 14 yükleyen bazı iPhone ve iPad kullanıcıları, cihazlarını yeniden başlattıktan sonra varsayılan uygulama tercihlerinin sıfırlanarak eski haline döndüğünü bildirdi.

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Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına varsayılan tarayıcı ve e-posta uygulamalarını değiştirme seçeneği sunmaya başladı. Yeni işletim sisteminde artık varsayılan tarayıcınızı Safari dışında Chrome gibi başka bir tarayıcıyla; varsayılan mail uygulamanızı ise Mail dışında başka bir uygulamayla değiştirebiliyorsunuz.

Örneğin, varsayılan web tarayıcınızı Safari yerine Google Chrome yapmak istediğinizi varsayalım. Ayarlar uygulamasından ‘varsayılan tarayıcı’ seçeneğini bulup Chrome’u seçtiğinizde, tüm bağlantılar otomatik olarak Safari yerine Chrome’da açılıyor. Aynı kural Mail uygulaması için de geçerli.

iOS 14 ile ayyuka çıkan garip hata

9to5Mac ekibinin bildirdiğine göre Apple’ın kullanıcılara sunduğu bu imkan, şu an için can sıkıcı bir hatayla karşı karşıya. iOS 14 ve iPadOS 14 yüklü cihazınızda varsayılan uygulamalar evet değiştirilebiliyor; ama telefonunuzu yeniden başlattığınızda sistem tercihlerinizi otomatik olarak sıfırlıyor. Yani varsayılan tarayıcı Safari, varsayılan e-posta uygulaması ise yeniden Mail oluyor.

Bu hatanın gün yüzüne çıkmasının ardından birkaç farklı iPhone ve iPad kullanıcısı da, iOS 14 ve iPadOS 14 yükledikten sonra aynı durumun kendilerinde yaşandığını bildirdi. Hatta bir Google Chrome mühendisi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada problemin farkında olduklarını söyledi. Ancak bu noktada top tamamen Apple’ın elinde.

Apple’ın kullanıcılara varsayılan uygulama tercihlerini sıfırlama seçeneği sunup hem de böyle bir sorun yaşatmasının sehven yapılmış bir hata olduğu aşikar. Büyük olasılıkla şirket, önümüzdeki günlerde yayınlayacağı 14.0.1 güncellemesiyle söz konusu hatayı çözecektir. Her ne kadar sadece telefonu yeniden başlattıktan sonra hata meydana gelse de, yine oldukça can sıkıcı bir sorun olduğunu unutmamak gerekiyor.